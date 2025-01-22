Всем собаням приготовиться: Зимнее нашествие «нетерпеливых» клещей началось в Москве

Зимняя активность клещей фиксируется в Москве и Московской области. Жители обеспокоены тем, что находят этих паразитов на своих домашних животных и боятся заразиться энцефалитом.

Первых клещей заметили в Москве и области. Фото © SHOT

Неожиданные находки были зафиксированы в южном районе столицы — Южном Бутово и в Дмитрове Подмосковья. Люди сообщают о том, что клещи обнаруживаются как в шерсти их питомцев, так и на их собственной одежде. В связи с этим многие сталкиваются на работе с просьбами оперативно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Также возросло количество обращений в ветеринарные клиники, так как владельцы животных опасаются, что их собаки могут подхватить пироплазмоз.

Как объяснили SHOT эксперты, причиной активизации клещей является аномально тёплая и сухая зимняя погода. Они отмечают, что в этот период «нетерпеливые» клещи просыпаются, но при наступлении похолодания они снова впадают в спячку. Некоторые из них могут пробуждаться с энцефалитом, который представляет опасность для человека.