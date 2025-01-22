Всем собаням приготовиться: Зимнее нашествие «нетерпеливых» клещей началось в Москве
SHOT: Первых клещей заметили в Москве и области из-за потепления
Зимняя активность клещей фиксируется в Москве и Московской области. Жители обеспокоены тем, что находят этих паразитов на своих домашних животных и боятся заразиться энцефалитом.
Первых клещей заметили в Москве и области. Фото © SHOT
Неожиданные находки были зафиксированы в южном районе столицы — Южном Бутово и в Дмитрове Подмосковья. Люди сообщают о том, что клещи обнаруживаются как в шерсти их питомцев, так и на их собственной одежде. В связи с этим многие сталкиваются на работе с просьбами оперативно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита. Также возросло количество обращений в ветеринарные клиники, так как владельцы животных опасаются, что их собаки могут подхватить пироплазмоз.
Как объяснили SHOT эксперты, причиной активизации клещей является аномально тёплая и сухая зимняя погода. Они отмечают, что в этот период «нетерпеливые» клещи просыпаются, но при наступлении похолодания они снова впадают в спячку. Некоторые из них могут пробуждаться с энцефалитом, который представляет опасность для человека.
Кстати, ранее Life.ru сообщал о том, какие породы собак наиболее уязвимы к укусам клещей. Исследователи из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) установили, что наибольшее количество нападений клещей зафиксировано на собаках породы кавапу — гибриде пуделя и кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. В течение пяти лет укусам клещей подверглись 5,19% представителей этой породы.
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