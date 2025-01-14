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14 января, 10:31

В Москве набирает популярность догшеринг, который может быть опасен для собак

Среди московских питомников снова становится популярным догшеринг — долгосрочная аренда собак. Однако, как пишет SHOT ПРОВЕРКА, эта практика плохо сказывается на психике животных.

Догшеринг — услуга, аналогичная каршерингу, только вместо машин в аренду сдают собак. Есть несколько видов догшеринга: коммерческий и для личного пользования. Особенно популярен первый тип: питомники и заводчики предлагают клиентам собак на пару часов для фотосессий, праздников и других мероприятий. Цены на такую услугу варьируются от 500 до 10 тысяч рублей. Второй вариант подразумевает более длительный «тест-драйв» собаки — от недели до месяца.

Идея второго типа догшеринга — помочь человеку понять, готов ли он завести собаку. При этом некоторые считают, что такая практика может навредить питомцам, которые могут попасть к живодёрам. Кроме того, отсутствие постоянного владельца пагубно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье животного, отметил в разговоре с телеграм-каналом зоопсихолог Михаил Ширшков. По его словам, стресс собаки может вылиться в агрессию по отношению к людям, что повлечёт за собой нападения животного

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Недавно в Подмосковье жители выразили недовольство по поводу своей соседки, которая занимается передержкой собак, но живут они при этом в холодных сараях и практически без еды. Также местные утверждают, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Николай Рюмин
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