В Москве набирает популярность догшеринг, который может быть опасен для собак

Среди московских питомников снова становится популярным догшеринг — долгосрочная аренда собак. Однако, как пишет SHOT ПРОВЕРКА, эта практика плохо сказывается на психике животных.

Догшеринг — услуга, аналогичная каршерингу, только вместо машин в аренду сдают собак. Есть несколько видов догшеринга: коммерческий и для личного пользования. Особенно популярен первый тип: питомники и заводчики предлагают клиентам собак на пару часов для фотосессий, праздников и других мероприятий. Цены на такую услугу варьируются от 500 до 10 тысяч рублей. Второй вариант подразумевает более длительный «тест-драйв» собаки — от недели до месяца.

Идея второго типа догшеринга — помочь человеку понять, готов ли он завести собаку. При этом некоторые считают, что такая практика может навредить питомцам, которые могут попасть к живодёрам. Кроме того, отсутствие постоянного владельца пагубно сказывается как на психическом, так и на физическом здоровье животного, отметил в разговоре с телеграм-каналом зоопсихолог Михаил Ширшков. По его словам, стресс собаки может вылиться в агрессию по отношению к людям, что повлечёт за собой нападения животного