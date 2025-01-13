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Регион
13 января, 16:36

Отношение зверское: Жители Подмосковья жалуются на передержку, где собак истязают холодом и голодом

SHOT: Жители Подмосковья жалуются на передержку, где собак морят голодом

В Подмосковье жители выразили недовольство по поводу своей соседки, которая занимается передержкой собак, но живут они в холодных сараях и практически без еды. Местные утверждают, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Соседи сняли на камеру запертых собак. Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, Лилия из СНТ под Сергиевым Посадом берёт на передержку собак из переполненных приютов. За каждого пёселя ей платят по пять тысяч рублей в месяц. Однако неравнодушные соседи рассказывают, что собак содержат в ужасных условиях: кормят раз в неделю двумя самыми дешёвыми сосисками и закрывают в холодном сарае.

В соседней деревне у Лилии есть ещё один участок, где в сараях содержится ещё больше голодных животных. Местные жители выражают опасения и боятся проходить мимо её участков. Они уже обращались к председателю СНТ, но, по их словам, это не дало результатов. Несмотря на жалобы и обеспокоенность местных жителей, женщина продолжает заниматься волонтёрством и принимает всё больше собак.

Ранее сообщалось, что в Приамурье живодёр привязал собаку к машине и протащил по дороге. Правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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SHOT

Наталья Демьянова
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