В Приамурье живодёр привязал собаку к машине и протащил по дороге

В телеграм-каналах распространяется жуткое видео из Амурской области, на котором запечатлены мучения собаки, попавшей в руки живодёра. На кадрах видно, как машина тащит за собой по заснеженной дороге питомца, привязанного за шею.

Машину живодёра, который тащил по снегу собаку, сняли очевидцы. Видео © Telegram / Амурская служба новостей

Изначально собака пыталась сопротивляться действиям неадеквата за рулём, опираясь на лапы, но в итоге сдалась, уточняет Пятый канал. Судьба пёселя пока остаётся неизвестной, судя по кадрам с места, не исключено, что он скончался. Тем временем правоохранителям уже удалось установить личность подозреваемого. Живодёра уже задержали — на него завели уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье». Подозреваемый будет содержаться под стражей», — написала она в телеграм-канале.