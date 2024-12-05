«Выла от боли»: Соседи отбили собаку у пьяного хозяина, который чуть не забил её до смерти
360.ru: Жители Мытищ отбили собаку у живодёра, который два часа бил её кнутом
В подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» развернулась целая спецоперация по спасению собаки от живодёра. Пьяный мужчина два часа избивал бедное животное кнутом, пока оно выло от боли. В какой-то момент у соседей сдали нервы и около 20 человек бросились на помощь пёселю.
Хозяин-живодёр избивает собаку в Мытищах. Видео © 360.ru
В беседе с 360.ru очевидцы рассказали, что хозяин собаки даже не возражал, чтоб питомца забрали. На данный момент пёс находится у одной их местных жительниц, которая начала сбор для ветеринарной помощи истерзанному животному, параллельно ему подыскивают новый дом. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
«По данному факту полицейскими проводится разбирательство. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее в Приамурье живодёр привязал собаку к машине и протащил по дороге. А в живодёр из Перми скормил двухнедельных котят домашнему питону и снял это на видео.
Shutterstock / FOTODOM / Adree1985