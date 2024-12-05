«Выла от боли»: Соседи отбили собаку у пьяного хозяина, который чуть не забил её до смерти

В подмосковном ЖК «Императорские Мытищи» развернулась целая спецоперация по спасению собаки от живодёра. Пьяный мужчина два часа избивал бедное животное кнутом, пока оно выло от боли. В какой-то момент у соседей сдали нервы и около 20 человек бросились на помощь пёселю.

Хозяин-живодёр избивает собаку в Мытищах. Видео © 360.ru

В беседе с 360.ru очевидцы рассказали, что хозяин собаки даже не возражал, чтоб питомца забрали. На данный момент пёс находится у одной их местных жительниц, которая начала сбор для ветеринарной помощи истерзанному животному, параллельно ему подыскивают новый дом. По факту случившегося полицейские проводят проверку.