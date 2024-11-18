Живодёр из Перми скормил двухнедельных котят домашнему питону и снял всё на видео

Полиция приступила к проверке информации о том, что один из жителей Перми кормит котятами свою домашнюю змею и снимает процесс на видео. Об этом заявили в краевом ГУ МВД.

«По данному факту сегодня в отдел полиции Пермского муниципального округа поступило заявление от местной жительницы. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщения о том, что житель Перми скормил домашнему питону двухнедельных котят, появились в социальных сетях. Живодёр додумался выложить в Интернет ролик, на котором видно, как в стоящем прямо внутри квартиры террариуме крупная змея охотится на котёнка, в один момент резко его хватает и душит.