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11 ноября, 13:40

В Перми спасатели вызволили шпица, который застрял головой в консервной банке

В Перми спасатели освободили шпица, который застрял головой в консервной банке. Обложка © VK / Поиско-спасательная служба КМО

В Перми спасатели освободили шпица, который застрял головой в консервной банке. Обложка © VK / Поиско-спасательная служба КМО

В Перми спасатели помогли освободиться шпицу, который застрял головой в консервной банке. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

«Поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. На место выехали спасатели», — говорится в сообщении.

Спасатели прибыли по адресу и с лёгкостью вызволили пса. Сообщается, что животное не пострадало.

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Мария Любицкая
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