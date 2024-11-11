В Перми спасатели вызволили шпица, который застрял головой в консервной банке

В Перми спасатели помогли освободиться шпицу, который застрял головой в консервной банке. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского округа.

«Поступил звонок о том, что требуется помощь спасателей, чтобы снять с морды собачки консервную банку. На место выехали спасатели», — говорится в сообщении.

Спасатели прибыли по адресу и с лёгкостью вызволили пса. Сообщается, что животное не пострадало.