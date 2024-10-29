Не будет видеть, слышать и ходить: В Забайкалье спасли ротвейлера Барона из рук живодёра

Трагическая история с не самым счастливым концом развернулась в Забайкалье. 52-летний мужчина решил вывезти и бросить в степи на верную смерть своего ротвейлера по кличке Барон, который в силу возраста и болезней перестал ходить. Супруге живодёр сказал, что 13-летний пёс умер.

«Сам он его не добил, как сказал, «рука не поднялась». Но, видимо, поднялась вывезти полуживого в мешках в степь», — рассказала Людмила, спасшая собаку.

Кроме того, владелец питомца отказался обращаться в ветеринарную клинику для помощи собаке и даже не стал её усыплять, оправдываясь, мол, у заводчицы не было нужного препарата. Благо, Барона нашли и прооперировали. Животное страдало из-за доброкачественной опухоли в паховой области, пишет 360.ru.

К сожалению, возможность ходить не восстановилась. Кроме того, пёс перестал видеть и слышать. Тем не менее, усыплвть Барона не стали — его взяла на передержку пожилая женщина, которая при поддержке неравнодушных граждан заботится и о других животных.