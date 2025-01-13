Исцеляет душу: Психолог объяснил, как чучела питомцев помогают справиться с утратой
Психолог Самбурский: Поглаживание шерсти умершего питомца помогает успокоиться
В России безутешные хозяева погибших питомцев всё чаще стали прибегать к услугам таксидермистов — специалистов по изготовлению чучел животных. В беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему так происходит и так ли это страшно на самом деле.
Эксперт поделился, что эмоциональная привязанность человека к животному возникает тогда, когда он гладит его. Кошки, собаки и даже игуаны льнут к своему хозяину и отдают свою безусловную любовь, внимание и ласку. Поэтому, когда питомец уходит из жизни, человеку сильнее всего не хватает именно физического контакта с любимцем.
В нашей культуре не принят постоянный тактильный контакт: обнимают, гладят и целуют достаточно только детей. Взрослым постоянно не хватает этого физического (не сексуального) проявления любви, у каждого есть тактильный голод. Домашние любимцы выполняют основную функцию — успокаивают и приносят умиротворение.
Клинический психолог Станислав Самбурский
По мнению психолога, нет ничего странного, когда хозяин питомца, чтобы почувствовать себя лучше, обращается к таксидермистам. Это проявление эмоциональной регуляции: человек пытается уменьшить боль утраты, сохранить связь с ушедшим любимцем и возможность снова почувствовать умиротворение, прикоснувшись к его шубке.
«Любые прикосновения, а тем более объятия, стимулируют выработку гормонов счастья. Если достаточно долго обнимать человека, то вы проникнетесь к нему симпатией — нужно всего 30 секунд. Животные находятся на руках у владельцев гораздо больше, и поэтому глубина привязанности сильнее», — поделился Самбурский.
Человек зачастую возвращается из своих тревожных переживаний в состояние уюта и покоя, когда поглаживает шёрстку любимого животного. Поэтому люди, которые заказывают брелок с шерстью питомца, неосознанно дают себе возможность снижать уровень стресса.
Тактильный контакт с таким брелоком даже после смерти питомца особенно важен в первые месяцы после его ухода, когда горе наиболее сильное. Такой брелок возвращает ощущение поддержки, которую так щедро дают домашние животные.
Клинический психолог Станислав Самбурский
Напомним, что россияне стали выбирать необычный способ сохранить память об умерших питомцах. Спрос на услуги таксидермистов вырос за последние три года. В Госдуме призвали не осуждать тех, кто делает чучела из домашних животных. Там считают, что многие очень тяжело переносят утрату любимцев, поэтому не стоит глумиться в данной ситуации. Депутат Бурматов уверен, что необходимо создать цивилизованную сферу услуг в этой области.