Исцеляет душу: Психолог объяснил, как чучела питомцев помогают справиться с утратой

В России безутешные хозяева погибших питомцев всё чаще стали прибегать к услугам таксидермистов — специалистов по изготовлению чучел животных. В беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему так происходит и так ли это страшно на самом деле.

Эксперт поделился, что эмоциональная привязанность человека к животному возникает тогда, когда он гладит его. Кошки, собаки и даже игуаны льнут к своему хозяину и отдают свою безусловную любовь, внимание и ласку. Поэтому, когда питомец уходит из жизни, человеку сильнее всего не хватает именно физического контакта с любимцем.

В нашей культуре не принят постоянный тактильный контакт: обнимают, гладят и целуют достаточно только детей. Взрослым постоянно не хватает этого физического (не сексуального) проявления любви, у каждого есть тактильный голод. Домашние любимцы выполняют основную функцию — успокаивают и приносят умиротворение. Клинический психолог Станислав Самбурский

По мнению психолога, нет ничего странного, когда хозяин питомца, чтобы почувствовать себя лучше, обращается к таксидермистам. Это проявление эмоциональной регуляции: человек пытается уменьшить боль утраты, сохранить связь с ушедшим любимцем и возможность снова почувствовать умиротворение, прикоснувшись к его шубке.

«Любые прикосновения, а тем более объятия, стимулируют выработку гормонов счастья. Если достаточно долго обнимать человека, то вы проникнетесь к нему симпатией — нужно всего 30 секунд. Животные находятся на руках у владельцев гораздо больше, и поэтому глубина привязанности сильнее», — поделился Самбурский.

Человек зачастую возвращается из своих тревожных переживаний в состояние уюта и покоя, когда поглаживает шёрстку любимого животного. Поэтому люди, которые заказывают брелок с шерстью питомца, неосознанно дают себе возможность снижать уровень стресса.