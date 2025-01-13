Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 14:53

Исцеляет душу: Психолог объяснил, как чучела питомцев помогают справиться с утратой

Психолог Самбурский: Поглаживание шерсти умершего питомца помогает успокоиться

В России безутешные хозяева погибших питомцев всё чаще стали прибегать к услугам таксидермистов — специалистов по изготовлению чучел животных. В беседе с Life.ru клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, почему так происходит и так ли это страшно на самом деле.

Эксперт поделился, что эмоциональная привязанность человека к животному возникает тогда, когда он гладит его. Кошки, собаки и даже игуаны льнут к своему хозяину и отдают свою безусловную любовь, внимание и ласку. Поэтому, когда питомец уходит из жизни, человеку сильнее всего не хватает именно физического контакта с любимцем.

quote

В нашей культуре не принят постоянный тактильный контакт: обнимают, гладят и целуют достаточно только детей. Взрослым постоянно не хватает этого физического (не сексуального) проявления любви, у каждого есть тактильный голод. Домашние любимцы выполняют основную функцию — успокаивают и приносят умиротворение.

Клинический психолог Станислав Самбурский

По мнению психолога, нет ничего странного, когда хозяин питомца, чтобы почувствовать себя лучше, обращается к таксидермистам. Это проявление эмоциональной регуляции: человек пытается уменьшить боль утраты, сохранить связь с ушедшим любимцем и возможность снова почувствовать умиротворение, прикоснувшись к его шубке.

«Любые прикосновения, а тем более объятия, стимулируют выработку гормонов счастья. Если достаточно долго обнимать человека, то вы проникнетесь к нему симпатией — нужно всего 30 секунд. Животные находятся на руках у владельцев гораздо больше, и поэтому глубина привязанности сильнее», — поделился Самбурский.

Человек зачастую возвращается из своих тревожных переживаний в состояние уюта и покоя, когда поглаживает шёрстку любимого животного. Поэтому люди, которые заказывают брелок с шерстью питомца, неосознанно дают себе возможность снижать уровень стресса.

quote

Тактильный контакт с таким брелоком даже после смерти питомца особенно важен в первые месяцы после его ухода, когда горе наиболее сильное. Такой брелок возвращает ощущение поддержки, которую так щедро дают домашние животные.

Клинический психолог Станислав Самбурский

«Вторая жизнь»: Таксидермист объяснила, зачем после смерти питомца его тело нужно прятать в морозилку
«Вторая жизнь»: Таксидермист объяснила, зачем после смерти питомца его тело нужно прятать в морозилку

Напомним, что россияне стали выбирать необычный способ сохранить память об умерших питомцах. Спрос на услуги таксидермистов вырос за последние три года. В Госдуме призвали не осуждать тех, кто делает чучела из домашних животных. Там считают, что многие очень тяжело переносят утрату любимцев, поэтому не стоит глумиться в данной ситуации. Депутат Бурматов уверен, что необходимо создать цивилизованную сферу услуг в этой области.

Обложка ©

freepik.com/freestockcenter

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Животные/ домашние питомцы
  • Только на Life
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar