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13 января, 13:16

«Это трагедия»: В Госдуме призвали не осуждать россиян, желающих сделать чучело из питомца

Депутат Бурматов призвал не осуждать людей за желание сделать чучело из питомца

Чучела животных. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Чучела животных. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Многие люди очень тяжело переносят утрату домашних животных, поэтому нельзя глумиться над теми, кто заказывает чучела этих питомцев. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Эта трагедия для многих сродни потере близкого человека. И по-человечески это всё объяснимо. У меня есть собаки тоже, для меня это, конечно, неприемлемо. Всему своё место и своё время.

Владимир Бурматов

Депутат госдумы

Эта трагедия для многих сродни потере близкого человека. И по-человечески это всё объяснимо. У меня есть собаки тоже, для меня это, конечно, неприемлемо. Всему своё место и своё время.
Эта трагедия для многих сродни потере близкого человека. И по-человечески это всё объяснимо. У меня есть собаки тоже, для меня это, конечно, неприемлемо. Всему своё место и своё время.

Бурматов уточнил, что ни в коем случае не стоит хоронить питомца самостоятельно, нужно обратиться в специализированную организацию, кремировать его. Сотрудники ритуальных служб выдадут урну с прахом, после чего люди сами решают, что с ним делать.

«То, что касается вот этих чучел, мне кажется, что это, конечно, перебор. Но опять-таки запрещать это людям — это значит для кого-то ещё больше усугубить и без того тяжёлую травму в связи с утратой любимого животного. Поэтому я здесь не сторонник каких-то запретов или навешивания ярлыков. Я считаю, что в целом нам надо эту сферу делать более цивилизованной. Это на самом деле какая-то полусредневековая дичь», — пояснил собеседник Life.ru.

Парламентарий дополнил, что в нашей стране особо не развита услуга кремации животных, поэтому и появляются подобные альтернативы. Бурматов считает, что необходимо создать цивилизованную сферу услуг в этой области.

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А ранее Life.ru сообщал, что россияне стали делать чучела из умерших питомцев. Мнения специалистов на новый тренд разделились: некоторые считают, что увековечивание животного помогает пережить утрату. Однако остальные выразили мнение, что это лишь усугубляет боль от потери.

Ольга Годуненко
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