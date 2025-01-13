«Вторая жизнь»: Таксидермист объяснила, зачем после смерти питомца его тело нужно прятать в морозилку

Владельцы домашних животных в России перехотели расставаться со своими любимцами после их смерти и стали заказывать изготовление чучел из усопших питомцев. Этот тренд пришёл с нам с Запада около трёх лет назад, и спрос на услугу продолжает расти. О тонкостях этой процедуры и самых необычных хотелках клиентов Life.ru рассказала таксидермист Маргарита Чайка.

Эксперт рассказала, что изначально россияне заказывали скелеты каких-то необычных животных, например, редких змей. Затем тренд перекочевал на домашних кошек. Тут-то фантазии хозяев животных и нашлось, где разгуляться. Так, некоторые хотят сделать брелок из лапки хвостатого, чтобы носить его с собой и постоянно чувствовать шёрстку. Другие просят сделать чучело подвижным, дабы покойной мурлыке можно было придать разное положение. А третьи и вовсе желают получить куклу с открывающимися и закрывающимися глазами. Однако реализовать последнее невозможно, подчеркнула Чайка.

«Очень важно после гибели питомца сразу его заморозить. Многие этого не делают, так как боятся класть труп в продуктовую морозилку. Недавно был мужчина, он звонил всю неделю, просил сделать чучело кошки. Он сказал, что сам смог достать её внутренности, но заморозить он её не может: ей будет больно, по его мнению», — отметила эксперт.

По словам таксидермиста, чаще всего заказы на изготовление чучел поступают от владельцев кошек. Собачники за подобными услугами тоже обращаются, но реже, так как не у каждого есть возможность держать дома полноразмерную куклу. К числу экзотических же питомцев относятся всевозможные рептилии, грызуны и даже лисы с улитками.

«Один раз заказывали у меня ящерку, но она оказалась девочкой, и у неё внутри были два яичка. Мы договорились с клиентом, и я сделала скелет прямо с двумя этими яичками, которые она не родила. Также однажды просили сделать чучело морской свинки с двумя огурчиками в руках. Оно до сих пор стоит у девушки дома, и она наряжает его на праздники в разные костюмы», — заключила Чайка.