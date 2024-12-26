Таксидермист объяснила сакральный смысл чучела жирафа Самсона для Дарвиновского музея

Созданное в Дарвиновском музее чучело жирафа Самсона — это нелёгкая и кропотливая работа. Помимо этого, само животное достаточно больших размеров и тяжёлое по весу. В конце концов сборка такого чучела — процесс, который занимает несколько суток. Об этом в беседе с Life.ru рассказала таксидермист, владелица студии таксидермии Маргарита Чайка.

Чучело жирафа Самсона заносят в Дарвиновский музей. Видео © Telegram / Дарвиновский музей

«Такая работа по созданию чучела нелегка, во-первых, с точки зрения выделки шкуры, потому что её площадь очень большая. Первая стадия обработки называется мездрение — обратная сторона шкуры, на которой остались мягкие ткани, мясо, фасции, мышцы и соединительные ткани между кожей и мясом. Следующий момент сложности – размеры, связанные с его наполнением. Современная таксидермия имеет в своём арсенале так называемую манекенную базу. Изготовление манекена такого размера – это тоже трудоёмкий процесс. Третий момент сложности – создание скульптуры, то есть манекена, который будет садиться в шкуру», — рассказала эксперт.

Ещё один важный и сложный процесс в создании чучела — заложение арматуры для того, чтобы у животного не ломались ноги, шея и хвост. Жирафу вставили металлический каркас для надёжности. Заканчивается процесс сборкой. Специалистам необходимо надеть шкуру, проклеить, зашить отдельные детали и привести в порядок мордочку.

«Мы не работаем с внутренними органами. К таксидермистам приезжает тело, то есть труп. Мастер препарирует только шкуру, мы не лезем, как многие почему-то думают, в кишки, глаза не вырываем, язык не жарим. У жирафа есть мышечный каркас на брюхе. Его необязательно разрезать, чтобы снять шкуру. Между шкурой и мышцами существует соединительная ткань. Мы препарируем по соединительной ткани. Поэтому с кишками и так далее – это всё глупости, стереотип», — объяснила Чайка.

Легендарного жирафа Самсона также никто не распиливал. Было важно оставить «тушку» целой. Собеседница Life.ru отметила, что работа будет легко идти, если на шкуре минимальное количество разрезов. Иногда же чучело могут разобрать, чтобы оно пролезло в двери или окна. Самсона же, скорее всего, никто не разбирал из-за крупных размеров самого Дарвиновского музея.

«Сакральный смысл именно Самсона в том, что в Дарвиновском сохраняются экспедиционные образцы, видовая изменчивость окрасов. Там достаточно много таких коллекций, непосредственно редкие виды. У Дарвиновского музея также есть своя фишка — они сохраняют именно исторических животных, которые всем запомнились или принадлежали выдающимся личностям. То есть и жираф Самсон очень знаменитый. Он является гордостью Московского зоопарка, имеет свой именно исторический смысл», — заключила таксидермист.