В Ленинградском зоопарке поведали истории пяти главных звёзд-долгожителей

В народе бытует мнение, что животные в неволе не могут прожить много лет и умирают раньше времени. Однако подопечные Ленинградского зоопарка собственным примером доказали, что это заблуждение. Например, сове Васе почти 22 года, а это почтенный возраст для серой неясыти, которые в дикой природе живут лишь 5-12 лет. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Также долгожителем можно назвать льва по имени Адам. Его грозный рык посетители зоопарка слышат уже 18 лет. Сейчас хищник в силу возраста меньше играет и больше спит, что естественно для больших кошек — львы отдыхают около 20 часов в сутки.

Много долгожителей и среди пернатых. В их числе кондор Ева, которой предположительно 58 лет. За свою жизнь она дважды сменила прописку и дважды вышла замуж, проводив 17 птенцов в разные уголки мира. Обезьяна-дурукули Инок живёт затворником 30 лет, поэтому его не так часто можно увидеть. К тому же он очень стеснительный.

«Официально зарегистрированный максимальный возраст жизни в зоопарке у дурукули — это 30 лет и 1 месяц. Получается, что Инок у нас уже побил этот рекорд, ему 30 лет и 7 месяцев, а его супруга сделала это ещё раньше, потому что дожила до 31 года», — рассказали сотрудники зверинца.

22-летняя жираф Соня поражает посетителей своей грацией и красотой. В последнее время у неё появились проблемы с суставами, несмотря на это, животное вполне активное. Мама Сони, к слову, дожила до 35 лет и считалась старейшим жирафом в Европе. В Ленинградском зоопарке надеются, что их подопечная побьёт этот рекорд.