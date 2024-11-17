В Московском зоопарке родились шесть малышей краснокнижного аметистового питона

В Московском зоопарке большое пополнение — родились сразу шесть детёнышей аметистового питона. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Эти рептилии являются самыми большими в Австралии и занесены в Красную книгу.

Родителями стали зрелая пара, у которой в течение нескольких лет не было потомства. Кладку самке удалось отложить в начале июня, после чего зоологи переместили будущую маму в специальный инкубатор. По истечении трёх месяцев из яиц вылупились змеята. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, змеята родились коричневыми, несмотря на другой окрас у взрослых особей.

«Свой ковровый рисунок они обретают спустя несколько линек. Сейчас у змеят уже прошла первая линька, теперь они начинают пробовать еду. Их кормят грызунами. Сейчас каждый малыш находится в своем террариуме», — отметила она.