В Московском зоопарке родились шесть малышей краснокнижного аметистового питона
Детёныш аметистового питона в Московском зоопарке. Обложка © Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
В Московском зоопарке большое пополнение — родились сразу шесть детёнышей аметистового питона. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Эти рептилии являются самыми большими в Австралии и занесены в Красную книгу.
Родителями стали зрелая пара, у которой в течение нескольких лет не было потомства. Кладку самке удалось отложить в начале июня, после чего зоологи переместили будущую маму в специальный инкубатор. По истечении трёх месяцев из яиц вылупились змеята. По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, змеята родились коричневыми, несмотря на другой окрас у взрослых особей.
«Свой ковровый рисунок они обретают спустя несколько линек. Сейчас у змеят уже прошла первая линька, теперь они начинают пробовать еду. Их кормят грызунами. Сейчас каждый малыш находится в своем террариуме», — отметила она.
А тем временем легенда Московского зоопарка манул Тимофей уже закончил зажировку. Результат у сурового кота получился впечатляющий — он увеличил собственный вес вдвое: с 3,5 килограммов до 7-ми.