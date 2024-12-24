Из легенды Московского зоопарка жирафа Самсона сделали чучело в Дарвиновском музее

В Дарвиновском музее установили экспонат знаменитого жирафа Самсона из Московского зоопарка. Теперь он украшает одну из главных экспозиций «Саванна», рассказали в Telegram-канале музея.

Для изготовления чучела Самсона потребовались помещение с 7-метровыми потолками и специальные подъёмники. Видео © Telegram / Дарвиновский музей

«Изготовлением будущего экспоната занималась мастерская Александра Соколова. Для работы потребовалось особое помещение с 7-метровыми потолками и специальные подъёмники – настолько рост Самсона огромен. Здесь, в музее, работы продолжились – для Самсона переделали подиум с обитателями Африки, для чего бедного нильского крокодила даже пришлось переселить на время в служебный коридор», — говорится в сообщении музея.