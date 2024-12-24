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24 декабря, 12:00

Из легенды Московского зоопарка жирафа Самсона сделали чучело в Дарвиновском музее

В Дарвиновском музее установили чучело жирафа Самсона из Московского зоопарка

Чучело жирафа Самсона установили в Дарвиновском музее. Обложка © Telegram / Дарвиновский музей

Чучело жирафа Самсона установили в Дарвиновском музее. Обложка © Telegram / Дарвиновский музей

В Дарвиновском музее установили экспонат знаменитого жирафа Самсона из Московского зоопарка. Теперь он украшает одну из главных экспозиций «Саванна», рассказали в Telegram-канале музея.

Для изготовления чучела Самсона потребовались помещение с 7-метровыми потолками и специальные подъёмники. Видео © Telegram / Дарвиновский музей

«Изготовлением будущего экспоната занималась мастерская Александра Соколова. Для работы потребовалось особое помещение с 7-метровыми потолками и специальные подъёмники – настолько рост Самсона огромен. Здесь, в музее, работы продолжились – для Самсона переделали подиум с обитателями Африки, для чего бедного нильского крокодила даже пришлось переселить на время в служебный коридор», говорится в сообщении музея.

Сотрудница Ленинградского зоопарка объяснила феномен долголетия жирафа Самсона
Сотрудница Ленинградского зоопарка объяснила феномен долголетия жирафа Самсона

Напомним, что жираф скончался в конце июля 2024 года. Дирекция Московского зоопарка решила увековечить своего легендарного обитателя, которому было 30 лет. Шкуру Самсона передали в музей. В итоге он стал первым представителем сетчатых жирафов и самым высоким жирафом в коллекции музея, а ещё – первым животным с полным ФИО: Самсон Гамлетович Ленинградов.

Наталья Афонина
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