Сотрудница Ленинградского зоопарка объяснила феномен долголетия жирафа Самсона

Долголетие жирафа Самсона из Московского зоопарка, о смерти которого в возрасте 30 лет стало известно накануне, объясняется генетикой. Об этом рассказала методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова, лично сопровождавшая парнокопытное млекопитающее в столицу в 1995 году.

"Самсон был не первый, а уже четвёртый ребёнок. У них семь детей было, и только одна самочка. Он родился в 1993-м, а в Московский зоопарк мы его привезли в августе 1995 — когда [ему было] уже два года. С одной стороны, он уже повзрослевший, чтобы не страшно было его перевозить. А с другой стороны, двух самцов не было возможности держать здесь, они все равно будут конкурировать. То есть надо было их где-то не позже, чем в два года, увозить в другой зоопарк", — поделилась методист в разговоре с "Газетой.ru".

Как рассказала сотрудница зоопарка, переезд животного в новый "дом" был сопряжён с большим количеством трудностей — громоздкая клетка усложняла перевозку. К счастью, в дороге обошлось ез происшествий. В стенах Московского зоопарка Самсон прожил долгие тридцать лет, что намного больше средней продолжительности жизни жирафов. По мнению методиста, сказалась генетика — мама, бабушка и дедушка Самсона также прожили достаточно долго.

"30 лет — это вообще очень здорово. У нас изначально прародители — бабушка с дедушкой — тоже жили 28-29 лет. На тот момент это были рекорды. И мама его 35 с половиной лет — вообще уже перешагнула через все рекорды. Считайте до 31 он две недели не дожил. Наш ленинградский хорошие гены имел", — пояснила она.

Попова добавила, что всегда испытывала особенно тёплые чувства именно к жирафам, несмотря на то, что эти животные достаточно недоверчивые и подпускают к себе лишь в том случае, если с ними долго и упорно устанавливать связь. К тому же характер у многих особей достаточно сварливый. Самцы могут драться и бить головой друг друга, а самки нередко брыкаются. Поэтому с ними всегда нужно держать дистанцию. Хотя, как отмечают сотрудники Московского зоопарка, Самсон Гамлетович был необычайно дружелюбным и общительным жирафом, часто выходил к посетителям.