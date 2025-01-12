Россияне всё чаще выбирают необычный способ сохранить память об умерших питомцах

Вдохновившись примером мисс Спинк и мисс Форсибл из мультфильма «Коралина в Стране Кошмаров», россияне стали делать чучела из домашних животных. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, спрос на услуги таксидермистов вырос за последние три года.

Создание чучела. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Тренд на изготовление чучел из животных пришёл к нам с Запада. В России чаще всего к соответствующим специалистам обращались охотники, чтобы увековечить свои трофеи. Однако за последние несколько лет к услугам таксидермистов стали прибегать и простые люди. Хозяева, потерявшие любимых питомцев, поделились, что чучела помогают им справляться с негативными эмоциями.

Однако в телеграм-канале уточнили, что не все специалисты готовы сделать чучело из домашнего животного. Чтобы создать точную копию питомца, необходимо знать его мимику, эмоции и даже каждую морщинку. Передать такие особенности сложно, а психологическое состояние заказчика может пошатнуться, если конечный результат не будет похож на его любимца. Таксидермисты также нередко обрабатывают кости питомцев и отдают хозяевам в качестве памятного предмета.

Мнения психологов на нынешний тренд разделились. Одни считают, что увековечивание умершего питомца помогает пережить утрату. Другие уверены, что чучело может усугубить состояние, если человек застревает на этапе горевания. Эксперты рекомендуют не подавлять боль, а проживать грустные эмоции здесь и сейчас.