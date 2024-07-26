Зоолог раскрыла, как могут похоронить жирафа Самсона — легенду Московского зоопарка 26 июля, 05:00 Жираф Самсон из Московского зоопарка. Обложка © Telegram / Московский зоопарк

На днях посетителей Московского зоопарка и любителей животных расстроила новость о смерти знаменитого жирафа Самсона. Бывает ли в зоопарках что-то вроде церемонии прощания и как хоронят умерших зверей, Life.ru рассказала старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Елена Никифорова.

По её словам, в зоопарках мира умерших животных хоронят согласно правилам, которые прописаны в документах учреждений. Это может быть кремация, если животное болело. А мёртвые здоровые животные могут идти на корм хищникам — так, как это происходит в природе.

Одно из последних видео с жирафом Самсоном из Московского зоопарка. Видео © Telegram / Светлана Акулова

"Могут быть использованы в научных целях для изучения, а также таксидермистами для изготовления чучел и скелетов для музеев, как, например, в Зоологическом музее МГУ есть чучело слонёнка, который умер в зоопарке, и чучела и скелеты других животных. Так что дальнейшая судьба Самсона может быть разной", — заключила зоолог.

Напомним, в Московском зоопарке умер жираф-долгожитель по имени Самсон Гамлетович Ленинградов. Он прожил долгие 30 лет, что можно сопоставить со 100 человеческими годами. В природе эти животные в среднем живут 10–15 лет, в условиях зоопарков — около 25. Свой последний год Самсон прожил активно, но 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го дня рождения, он умер.