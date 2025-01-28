Обещал вернуться: Москвичам рассказали, когда они вновь смогут увидеть снег
Синоптик Шувалов: Снег может вернуться в Москву во второй половине февраля
Снег в Москву может вернуться во второй половине февраля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Но это только предположение, я не выступаю с этим прогнозом», — подчеркнул синоптик в беседе с «Москвой 24».
Шувалов объяснил, что снег будет ложиться, а затем опять сходить. Задержатся ли сугробы на день или на неделю, сейчас сложно предсказать.
Ранее Life.ru писал, что 27 января стало самым тёплым в Москве с 1914 года. Такая погода в столице будет как минимум до начала февраля, однако и потом температура воздуха на 4-5 градусов будет превышать климатическую норму.
Life.ru