«В Питер увезли»: Собянин раскрыл тайну исчезновения снега

В ходе праздничного мероприятия, посвящённого 270-летию МГУ имени Ломоносова, мэр Москвы Сергей Собянин сделал шутливое замечание о том, что снег из российской столицы «Газпром» забрал в Санкт-Петербург после переезда своей штаб-квартиры. Запись этого момента была размещена журналистом Павлом Зарубиным в телеграм-канале.

Собянин пошутил, что с переездом «Газпрома» в Петербург из Москвы забрали весь снег. Видео © Telegram / Зарубин

«Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, весь, весь снег в Питер увезли», — сказал Собянин в разговоре с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.