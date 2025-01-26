«В Питер увезли»: Собянин раскрыл тайну исчезновения снега
Собянин пошутил, что «Газпром» увёз снег из Москвы в Санкт-Петербург
В ходе праздничного мероприятия, посвящённого 270-летию МГУ имени Ломоносова, мэр Москвы Сергей Собянин сделал шутливое замечание о том, что снег из российской столицы «Газпром» забрал в Санкт-Петербург после переезда своей штаб-квартиры. Запись этого момента была размещена журналистом Павлом Зарубиным в телеграм-канале.
Собянин пошутил, что с переездом «Газпрома» в Петербург из Москвы забрали весь снег. Видео © Telegram / Зарубин
«Газпром» уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, весь, весь снег в Питер увезли», — сказал Собянин в разговоре с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
Ранее метеоролог рассказала, что февраль в столице начнётся с температуры выше климатической нормы и осадков. Во второй половине месяца погода может стать более привычной, но в целом этот месяц, как и январь, останется теплым. По мнению специалиста, снег всё ещё может выпасть, однако весна, вероятно, действительно наступит раньше.
Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov