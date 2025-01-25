«Без снега не останемся»: Эксперт рассказала москвичам о февральских капризах погоды

Февраль в столичном регионе начнётся с температуры выше климатической нормы и осадков. Об этом в беседе с Инфо24 рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Будут осадки, преимущественно в виде снега, без него мы в феврале не останемся», — отметила синоптик.

По словам метеоролога, во второй половине февраля температура может приблизиться к климатической норме, однако в целом этот месяц, как и январь, будет тёплым. На вопрос о возможном наступлении ранней весны она пояснила, что это понятие можно интерпретировать по-разному. Например, в 2007 и 2020 годах, несмотря на тёплую зиму, снег всё же выпадал и держался до марта.

В нынешнем же феврале, по словам эксперта, снег ещё может «подсыпать» и оставаться из-за отрицательных температур, однако весна, скорее всего, действительно придёт раньше.

«Почва практически не промёрзла и уже не сможет промёрзнуть. Снега мало, поэтому с каждым появлением Солнца за счёт естественного прогрева будет повышаться температура. Скорее всего, воздух в конце февраля прогреется до нуля или даже слабо положительных значений — а это как раз характеризует понятие ранней весны», — отметила Позднякова.