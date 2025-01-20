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20 января, 04:19

Во Владивостоке побит температурный рекорд, который держался 56 лет

Во Владивостоке зафиксирована аномально высокая температура для 19 января. По данным Примгидромета, в этот день столбики термометра поднялись до плюс 2,8 градуса, побив рекорд 56-летней давности.

«Предыдущий рекорд, установленный в 1969 году, составлял 2,0 градуса тепла», — подчеркнули в гидрометслужбе.

Синоптики отмечают, что в XXI веке тёплым Крещение было только в 2010 году, когда столбики термометра поднялись до плюс 0,4 градуса. Самыми холодными же оказались 2006, 2008 и 2021 годы, когда температура опускалась до 23 градусов мороза.

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Ранее метеорологи советовали россиянам не ждать морозной зимы в 2025 году. Ожидается, что температура будет превышать норму, а редкие холода не изменят синоптической картины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Goga Shutter

Анатолий Цейко
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