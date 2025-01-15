Прогноз погоды на январь 2025: Синоптики обещают тёплое начало года Какая будет погода в январе: точный прогноз погоды на январь 2025, метеорологи обещают аномальное повышение температуры воздуха и тёплую зиму. Читайте подробнее в материале Life.ru. 14 января, 22:05 Метеорологи обещают мягкий январь. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

2025 год в столичном регионе начался с рекордно высоких температур. Сугробы исчезают прямо на глазах, вместо снегопадов в основном дождь, нет и классических январских морозов — погода близка к весенней. Стоит ли ждать возвращения русской зимы?

Какой будет зима в России

Метеорологи предполагают, что зима 2025 года в России будет теплее, чем обычно. Фото © ТАСС / Иван Высочинский

— Настоящей зимы с трескучими морозами и высокими сугробами не ожидается, сейчас в Москве ночная температура превышает норму на 12 градусов, — заявил в беседе с Life ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как он написал в своём телеграм-канале, по долгосрочным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха в Москве в целом на пять градусов будет выше нормы.

При этом Тишковец отметил, что накаты холода всё же будут, но они не изменят синоптической картины, а рассчитывать на высокие сугробы также не стоит из-за небольшого количества осадков. Метеоролог полагает, что причиной таких аномалий являются процессы, связанные с глобальным потеплением.

Прогноз погоды на январь 2025

В первом месяце наступившего года средняя температура по России ожидается выше нормы. В Москве температура уже превысила норму на 8–10 градусов, на Урале и в Сибири — до трёх градусов. В Якутии и Хабаровском крае продолжаются морозы. На юге, за исключением Крыма, ожидается дефицит осадков, тогда как в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Карелии, наоборот, вероятен избыток снега.

Точный прогноз погоды на январь 2025 в Москве и области

Метеорологи считают, что суровых морозов до конца января не будет. Фото © ТАСС / Олег Елков

Конечно, любой прогноз не может быть абсолютно точным, но уже сейчас можно предположить, что до конца месяца серьёзных холодов не ожидается, сильных снегопадов также не предвидится. Итак, согласно прогнозу портала Gismeteo.ru, погода ожидается такой:

Прогноз погоды в Москве. Фото © Life.ru

С 15 по 31 января дневная температура в столичном регионе будет колебаться от -3 до +4 градусов. Ночью — от нуля до +2. Сильная оттепель, до 4 градусов тепла, ожидается в пятницу —17 января, крещенские морозы в столицу не придут.

С 29 по 31 января — слабый мороз (до -3), ночью до -7 и небольшие осадки в виде снега.

Точный прогноз погоды на январь в Санкт-Петербурге

По прогнозам метеорологов, средняя температура в Санкт-Петербурге в январе будет выше, чем в Москве. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Северной столице временами будет теплее, чем в Москве.

С 15 по 22 января днём в городе на Неве ожидается температура от +1 до +4 градусов.

Пик оттепели придётся на период с 16-го по 19-е число, возможны небольшие дожди. Ночью — слабый минус или около нуля.

С 23 января и до конца месяца похолодает, но незначительно — до -2 днём и до -4 ночью. Прогнозируются осадки в виде снега с дождём.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге. Фото © Life.ru

Прогноз погоды на выходные в январе 2025

В январе осталось только четыре выходных дня. Давайте посмотрим, будет ли погода благоволить к зимнему отдыху и есть ли вероятность возвращения крещенских морозов.

В Москве в субботу +3, ночью +1, возможен дождь со снегом, в воскресенье +1, ночью — около нуля.

В Петербурге +4, на Крещение +3, ночью — около нуля.

На черноморском побережье, в Сочи, — устойчивый плюс до 8 градусов, дождливо.

Из-за аномально тёплой погоды лёд на поверхности водоёмов истончится, что опасно для людей. Поэтому традиционные крещенские купания могут оказаться под угрозой.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своём телеграм-канале написал, что при отсутствии морозов самым верным решением будет проведение в регионе только праздничных служб без купаний из-за опасности выхода на лёд. В регионе на Крещение температура будет колебаться от -1 до +1.

В Татьянин день, 25 января, и в воскресенье, 26 января, в столице до -1, ночью — до -3, вероятны смешанные осадки в виде снега с дождём.

В Санкт-Петербурге в эти числа — от нуля до -2, ночью до -3. В Сочи днём до +9, ночью — до +7, дожди.

Авторы Екатерина Субботина