«Погодные скачки». Какой неутешительный прогноз озвучил климатолог на 2025 год Руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов поведал Life.ru, какой погоды стоит ожидать в новом году и какая часть России начинает его в довольно тревожной климатической ситуации. 5 января, 21:25 Что прогнозируют климатологи на 2025 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Новый 2025 год будет противоречивым с точки зрения климата, заявил в интервью Life.ru климатолог, метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Все эти кажущиеся внезапными налёты сильных осадков, резкие потепления, длительные периоды сухой и жаркой погоды, волны тепла и холода, которые резко сменяют друг друга, были характерны и для минувшего года, и, на мой взгляд, с ещё большей «выпуклостью» проявят себя в следующем году. Вот эти скачки погодные затронут не только среднюю полосу, но и север нашей страны, и южные районы, — считает эксперт.

По его мнению, климатические перспективы на наступающий год во многом характеризуют наблюдения, сделанные в уходящем 2024-м.

— Учитывая, что у нас, например, в Москве последний месяц, когда среднемесячная температура была ниже нормы, это был январь 2024 года, думаю, что эта тенденция будет продолжена, по крайней мере, в первом квартале 2025 года, — говорит климатолог.

За последние тридцать лет зима стала короче на полторы недели, а летние среднемесячные температуры поднялись, и не приходится сомневаться в продолжении этой тенденции, подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что юг России вступил в нынешнюю зиму и начинает новый 2025 год с большим дефицитом осадков, и это грозит заметными последствиями прежде всего в сельском хозяйстве южных регионов.

— Если этот дефицит не будет восполнен за оставшиеся месяцы зимы и весны, то юг, Черноземье, ждёт достаточно сложная ситуация с озимыми и с урожаем следующего года, — рассказал Александр Шувалов.

Климатолог добавил, что россиянам не стоит волноваться по поводу широко обсуждаемого за рубежом природного явления Эль-Ниньо в Тихом океане — периодически идущего со стороны Евразии к американским континентам тёплого течения, которое приносит с собой сильные ливни и вообще сильно влияет на погоду прежде всего в Южной Америке.

Этот феномен не определяет погоду ни в России, ни вообще в Северном полушарии, объяснил климатолог. Вместо этого, по его словам, стоит обратить внимание на другое явление — так называемую Североатлантическую осцилляцию: происходящее с периодом в 65–70 лет колебание температуры поверхности северной части Атлантического океана.

Интересно, что у климатологов нет единого мнения о природе этого явления. А меж тем из-за него на целые десятилетия в океане воцаряется «тёплая» либо «холодная» эпоха, которая влияет на погоду на всём севере Земли. Очередной «тёплый» период начался в 1994 году, то есть длится вот уже тридцать лет, а значит, вот-вот сменится похолоданием.

Авторы Адель Романенкова