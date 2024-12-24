Погода на Новый год 2025: Почему вместо праздника вы будете страдать от головной боли Если вы метеочувствительный человек, то о празднике Нового года можете забыть: на 31 декабря природа запланировала магнитные бури. Прогноз погоды на новогодние праздники неважный: все каникулы вы будете мучиться от головной боли. Подробности рассказывает Life.ru. 24 декабря, 12:02 Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Stock Holm, © Freepik

Магнитные бури — неприятное и опасное явление. Из-за влияния солнечного ветра на магнитосферу Земли страдает буквально всё: спутники, электроприборы и, конечно же, люди, в особенности метеозависимые. Влияние магнитных бурь на организм может проявляться в таких симптомах, как головная боль, боль в суставах, повышенная реакция на яркий свет или громкие звуки, раздражительность и слабость. Life.ru передаёт прогноз погоды на конец декабря и начало января.

Магнитные бури на новогодние праздники 2025

Магнитные бури влияют на работу электроприборов, спутники и человеческий организм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самую страшную магнитную бурю декабря мы уже пережили: она достигла пика 16-го числа. В последних числах декабря нас ждёт ещё несколько потрясений, но в основном это будут относительно слабые «магнитки». Их стоит ожидать с 29-го по 31 декабря. Новогодняя ночь также будет омрачена слабой бурей: такой шторм заметят только самые метеочувствительные люди. Вспышки на Солнце предвидятся довольно слабые. В любом случае в новогоднюю ночь откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя — в противном случае вас ждёт сильная нагрузка на организм, а пережить бурю станет труднее.

Прогноз магнитных бурь на январь 2025

В 2025 году Солнце выйдет на пик своей активности: уже в начале января мы сможем наблюдать средней силы магнитные бури. Фото © Freepik

Теперь расскажем прогноз магнитных бурь на январь 2025-го. Следующий год принесёт множество неприятных сюрпризов. В 2025 году Солнце достигнет пика своей активности, это последний год в 11-летнем цикле. Магнитные бури в год Змеи 2025 будут особенно сильными, также на Солнце ожидается супервспышка. И если в 2024 году рекордные магнитные бури были зафиксированы в мае и октябре, то в 2025 году пиковыми по солнечной активности месяцами станут март и сентябрь. После этого нас будет ждать таинственная «боевая зона». Это период после пика солнечной активности, в который магнитное поле Солнца возвращается на своё исходное положение, а на полюсах звезды образуются две конфликтующих между собой полосы магнетизма. Именно эти полосы образуют ещё одну солнечную напасть: корональные дыры, из-за которых возникают особенно сильные порывы солнечного ветра, провоцирующие ужасающей мощности магнитные бури на Земле.

Впрочем, в начале января солнечная активность будет только набирать силу. Но прогноз магнитных бурь на январь неутешительный: особенно метеочувствительные будут страдать от них все новогодние каникулы. Слабые штормы ожидаются 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 января, средние по силе геомагнитные бури произойдут 5-го, 10-го, 11-го и 12-го. Магнитные бури в январе не дадут нам ни дня отдыха вплоть до 16 числа.

Прогноз погоды на Новый год 2025

Новогодние праздники порадуют нас относительно мягкой погодой. Фото © ТАСС / Олег Елков

Каким будет прогноз погоды на Новый год 2025? Новогодние праздники порадуют нас относительно тёплой для этого времени года погодой. Как предполагают синоптики, в ночь с 30-го на 31 декабря будет плюсовая температура — +3 градуса по Цельсию. Но уже в новогоднюю ночь начнутся небольшие заморозки — -4 градуса. На небе будет облачно, осадков тоже не предвидится: совершенно обычная с точки зрения погоды ночь. Только днём первого января можно ожидать небольшого снегопада — он создаст новогоднее настроение. Начало января в принципе богато на снегопады: они будут наблюдаться каждый день, 4-го под вечер ожидается ясная, солнечная погода. К середине месяца наступят нормальные январские морозы — -10, а то и -17 градусов.

Прогноз погоды на Новый год в Москве и в Подмосковье

Погода на Новый год 2025: в январе в Москве и Подмосковье будет снежно. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Погода в Москве под Новый год 2025 будет относительно тёплой. В столице минусовая температура наступит только в новогоднюю ночь. Это будет небольшой минус в районе 3–4 градусов. Снегопады будут идти с первого января до по меньшей мере середины месяца, а температура станет стабильно снижаться, доходя до -17. Погода в Подмосковье в новогоднюю ночь будет снежной и относительно тёплой — -2 градуса. К 8 января заморозки достигнут -11 градусов, а под конец месяца снова потеплеет до -1.

Прогноз погоды на Новый год в Санкт-Петербурге

Прогноз погоды на Новый год в Санкт-Петербурге: будет гораздо мягче, чем в Москве. Фото © ТАСС / EPA/ANATOLY MALTSEV

А каким окажется прогноз погоды на Новый год 2025 в Санкт-Петербурге? В Северной столице будет традиционно теплее, чем в Москве, а вместо снега под Новый год петербуржцев ожидает дождь. В новогоднюю ночь температура станет колебаться около нуля, к 10-му числу достигнет -10 градусов, а потом снова наступит небольшое потепление. Всё это время над Санкт-Петербургом будут выпадать осадки: снег, дождь, дождь со снегом. Новый год 2025 предложит нам типичную питерскую погоду.

Как пережить магнитные бури в новогоднюю ночь

Магнитные бури в Новый год 2025: есть несколько простых рекомендаций, которые помогут вам пережить магнитные бури в новогоднюю ночь. Фото © Freepik

Как пережить влияние магнитных бурь под Новый год 2025 Life.ru рассказал медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев. Прежде всего эксперт отметил, что магнитные бури влияют на очень многие вещи на Земле. Они могут компрометировать работу электроприборов и спутников, вмешиваться в нормальное функционирование нефтепроводов, газопроводов и электромагистралей. Но важнее всего то влияние, которое геомагнитные штормы оказывают на людей.

Метеочувствительные люди могут столкнуться с такими симптомами, как сильные головные боли, скачки давления, тахикардия, раздражительность, бессонница, слабость и обмороки. В период магнитных бурь в Новый год 2025 также обостряются хронические заболевания. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Со слов эксперта, есть несколько способов снизить влияние магнитной бури на ваш организм. «В период магнитной бури нужно снизить физические нагрузки, больше отдыхать и спать не меньше восьми часов в день. Лёгкая утренняя зарядка, массаж и контрастный душ также помогут привести организм в тонус», — посоветовал медицинский журналист.

Погода на Новый год 2025: Советы врачей, как пережить магнитную бурю

Врачи советуют во время магнитных бурь отказаться от соли, кофе и чая и пить больше чистой воды. Фото © Freepik

Магнитные бури в Новый год — действительно неприятное явление, но у врачей есть своё мнение о том, как лучше вести себя во время геомагнитных штормов. Как отмечает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, бури в первую очередь опасны для людей среднего и старшего возраста с хроническими заболеваниями сердца: им лучше отказаться от большинства активностей и держать при себе тонометр.

Погода на Новый год: какие люди находятся в зоне риска ощутить на себе силу магнитных бурь в январе 2025. Инфографика Life.ru

Особенно опасны магнитные бури для людей, страдающих гипертонической и ишемической болезнью сердца. Во время магнитных бурь в январе 2025 года давление может и повышаться, и понижаться, так что при вспышках на Солнце нужно обращать на давление особенно пристальное внимание.

Приём лекарств во время магнитных бурь тоже должен подстраиваться под геомагнитный шторм: если давление понижается, нужно отказываться от приёма, а если повышается — принимать дополнительную дозу препаратов. Но не самостоятельно, а проконсультировавшись накануне шторма со своим лечащим врачом. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Есть и общие рекомендации, которых лучше придерживаться, чтобы магнитная буря повлияла на вас как можно мягче. Необходимо пить больше воды, отказаться от соли, кофе и чая, а также включить в меню больше свежих фруктов и овощей.

Магнитные бури — настоящий кошмар для метеочувствительных людей, но их влияние можно сократить, если придерживаться простых врачебных рекомендаций. Надеемся, что никакие вспышки на Солнце не смогут испортить вам Новый год! А если вы уже готовитесь встречать старый Новый год, то у Life.ru есть статья про этот праздник.

Авторы Любовь Свободная