Самая аномальная женщина СССР: Кто такая Нинель Кулагина и почему её боялся сам Брежнев

Её телекинеза боялись даже чекисты: Нинель Кулагина с паранормальными способностями озадачила не одно поколение советских учёных. Она пережила Великую Отечественную и тюремное заключение, а дар достался ей от матери. Рассказываем всё, что нужно знать о самой паранормальной гражданке Советского Союза.

Ранняя жизнь Нинели Кулагиной

Нинель Кулагина в 15 лет записалась в армию и всю войну служила радистом в танковых войсках. Фото © YouTube / Алексей Козлов

Нинель Сергеевна Кулагина (в девичестве Михайлова) родилась 30 июля 1926 года в Ленинграде. Её юность пришлась на Великую Отечественную войну: в 15 лет вместе с отцом и братом Нинель поступила в Красную армию и с 1942 по 1946 год служила радистом в танковых войсках. Она была несколько раз ранена и получила инвалидность II группы, а демобилизовали девушку в звании сержанта.

После возвращения с фронта Кулагина состояла в совете ветеранов 268-й дивизии. О её жизни до начала 60-х мало что известно: женщина предпочитала находиться в тени. Но в 1964 году всё резко изменилось: в январе этого года в Ленинграде состоялась научная конференция неврологов, психологов и психиатров, на которой Кулагина впервые продемонстрировала свои способности. По злой иронии судьбы через два года после этой конференции, в 1966 году, Нинель попала в советскую тюрьму: Ленинградский народный суд признал её виновной в мошенничестве.

Паранормальные способности Нинели Кулагиной

Нинель Кулагина в процессе телекинетического перемещения шарика. Фото © YouTube / Алексей Козлов

По словам самой Нинели, свой дар она унаследовала от матери. Однажды Кулагина обнаружила, что предметы перемещаются вокруг, когда она сердится, — прямо как в Гарри Поттере, хотя Джоан Роулинг в то время ещё даже не родилась. Для того чтобы использовать свои способности, Нинели требовалась продолжительная медитация: ум нужно было очистить от ненужных мыслей. Кроме того, силы причиняли Кулагиной реальный физический дискомфорт: она испытывала боль в позвоночнике, когда применяла свои способности. Возможно, это было связано с активностью спинного мозга: подробности советским учёным предстояло выяснить.

Феномен Кулагиной заинтересовал самых известных физиков СССР. Она даже ездила на четыре дня в Москву, где Кулагинский телекинез изучали физики с кафедры Рема Викторовича Хохлова, основоположника нелинейной оптики. Это была кафедра волновых процессов. В то время учёные полагали, что телекинез был связан с манипуляциями акустическими волнами, которые от природы умел совершать организм Нинели.

Документация телекинеза Кулагиной

Телекинез Нинели Кулагиной был зафиксирован на видео в 1968 году. Фото © YouTube / Алексей Козлов

В 1968 году способности Нинели были впервые зафиксированы на камеру. Чёрно-белые фильмы с её участием показали западным экспертам, и советская чудо-женщина произвела среди них фурор. Как писал в книге «Изучая физику» исследователь паранормального Ларри Кеттлькамп, в этих фильмах Кулагина при помощи телекинеза разделила разбитые яйца на белки и желтки. Именно этот видеоролик стал одним из главных доказательств феномена психокинеза, то есть способности человека перемещать предметы силой мысли.

Но самый известный эксперимент провёл в 1970 году физик Геннадий Сергеев. В нём участвовало отделённое от тела сердце лягушки. Нинель силой мысли заставила сердце биться, меняла пульс в прямую и обратную сторону, а потом остановила биение органа.

Способности Нинели Кулагиной

Нинель могла перемещать предметы, плавить пластмассу, вращать стрелки компаса и менять кислотность воды. Фото © YouTube / Алексей Козлов

За время исследования женщины в НИИ учёные выявили следующие её способности: Нинель могла перемещать небольшие предметы размером не больше спичечного коробка.

Она умела силой мысли вращать стрелки компаса.

Если Кулагина прикасалась рукой к коже другого человека, она могла вызвать сильный ожог.

Она умела менять кислотность воды.

Воздействие Кулагиной могло расплавить пластмассу.

Нинель была способна засветить помещённую в закрытый пакет фотоплёнку.

И это лишь те способности, которые были изучены советскими физиками и парапсихологами. За время изучения паранормальных способностей женщины учёные смогли выдвинуть несколько версий происхождения её феноменальных умений.

Откуда у Нинели Кулагиной способности: Версии учёных

Учёные выдвигали множество версий происхождения способностей Кулагиной, они были связаны с гистамином, статическим электричеством и акустикой. Фото © YouTube / Алексей Козлов

Самую первую гипотезу предложил А. Тараторин, сотрудник лаборатории, где изучались возможности Нинели. Он считал, что из ладони женщины через потовые железы выделяются мелкие капельки гистамина, который в организме обычного человека отвечает за аллергические реакции. Именно с этим связаны ожоги, которые оставляли на коже прикосновения Кулагиной. Те же капельки гистамина перемещали предметы: заряженные частицы «садились» на объект, неразрывно связывая его с кожей.

Учёный Эдуард Годик в своей книге об экспериментах в Институте радиотехники и электроники Академии наук СССР утверждал, что телекинез Нинели был обусловлен статическим электричеством, которое в большом количестве возникало между руками Кулагиной и предметами, которые она перемещала.

Учёные из Ленинградского государственного института точной механики и оптики под руководством Геннадия Дульнева полагали, что сверхспособности Нинели основаны на акустике. Кулагина могла перемещать предметы благодаря манипуляции низкочастотными звуковыми волнами, недоступными человеческому слуху. Это подтвердилось экспериментом: так, в вакууме, где звук не может распространяться, перемещать предметы она не могла.

Поздняя жизнь телепата Нинели Кулагиной

Нинель Кулагина умерла 11 апреля 1990 года. Фото © YouTube / Алексей Козлов

Способности Нинели Кулагиной более 20 лет изучались в разных НИИ. Под конец жизни она сильно страдала от головных болей и последствий перенесённого сердечного приступа, так что от большинства исследований пришлось отказаться. В 1988 году Нинель подавала в суд на журналиста издания «Человек и закон», который назвал её аферисткой, и выиграла это дело. 11 апреля 1990 года Нинель Кулагина скончалась. В 1991 году её муж, инженер Виктор Кулагин, опубликовал в книге «Феномен «Д» и другие» воспоминания о своей аномальной жене.