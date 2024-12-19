Она предвидела СВО: Каких ещё предсказаний Елены Блаватской стоит бояться в 2025 году

Елена Блаватская — одна из интереснейших фигур оккультной мысли XIX века. Для того чтобы разместить философские труды Блаватской, потребуется построить отдельную библиотеку. «Тайная доктрина», «Разоблачённая Изида» и другие сочинения самой известной оккультистки дореволюционной России хранят в себе множество откровений, приоткрывающих завесу над тайнами мироздания. В этом материале расскажем о пяти самых громких предсказаниях Блаватской, которые начинают сбываться уже сейчас.

Наступит эра Водолея, и люди больше не будут прежними

Скорое наступление эры Водолея — центральный концепт в философии Елены Блаватской. Она предвосхитила глобальные сдвиги в человеческом самосознании, произошедшие в XX–XXI веках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Ai

Блаватская в своих трудах буквально предсказала начало XXI века. Она утверждала, что уже на нашем веку закончится эра Кали Юги и начнётся новый глобальный исторический цикл, который займёт следующие 5000 лет. Начало этих событий мы можем наблюдать прямо сейчас: развитие науки и технологий, появление Интернета у нас на глазах меняют нас самих и мир вокруг нас до неузнаваемости.

В 2025 году нас ждут природные катаклизмы

Елена Блаватская, основательница собственной школы теософии, предвосхитила многие природные катаклизмы нашей эпохи. Фото © Freepik

По мнению Елены Блаватской, на стыке эпох и в начале нового глобального цикла человечество ждут ужасающие природные катаклизмы. Землетрясения, тайфуны и ураганы станут постоянными спутниками человечества в XXI веке, и сейчас, как никогда, очевидна правдивость её предсказаний. Землетрясения случаются чуть ли не каждый год, Америку опустошают сильнейшие ураганы, например «Катрина», а таяние ледников в Арктике сулит нам новые, ещё неизведанные природные катаклизмы.

Развитие науки и технологий ускорит темп жизни

По мнению Елены Михайловны Блаватской, наша планета ранее уже сталкивалась с цивилизациями, которые славились невероятным развитием науки и техники, например Атлантидой. В то же время такое же развитие науки ждёт и человечество. Фото © Freepik

Эра Водолея, как считала Блаватская, принесёт с собой принципиально новую эпоху духовного развития человечества. Она невольно предвосхитила бешеное развитие науки и технологий связи, которое началось уже после смерти провидицы — во второй половине XX века. Блаватская писала, что наука станет практически неотличима от магии: настолько сотрутся границы возможного и дозволенного. Разница между реальным миром и фантастикой также будет гораздо менее заметна благодаря прорывным технологиям — например, изобретению самолётов.

Провидица обещала многополярный мир

Блаватская невольно предсказала появление концепции многополярного мира и эпоху взаимопонимания между разными культурами. Фото © Шедеврум

Согласно пророчествам Блаватской, человечество в XXI веке сможет развить в себе понимание и принятие разных культур. Огромный сдвиг в сознании людей, который в итоге приведёт к миру и взаимопониманию между противоборствующими во времена Блаватской культурами, мы можем наблюдать прямо сейчас, когда весь мир и Россия вместе с ним переходят в эпоху многополярности.

Войны и конфликты — неотъемлемая часть эры Водолея

К сожалению, по Блаватской, войны и вооружённые конфликты — неизменные спутники эпохи смены глобальных духовных циклов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iamseki

В «Тайной доктрине» Блаватская прямо говорит, что наступление эры Водолея ознаменуется увеличением количества войн и вооружённых конфликтов. Блаватская ушла в иной мир в 1861 году и физически не могла застать Первую и Вторую мировые войны, но невольно предвосхитила их в своих трудах. Согласно «Антропогенезу» Блаватской, в каждый глобальный цикл развития повторяются «Падение ангелов» и «Война в небесах», и значит, наше время — не исключение. Тем более что небо с XX века тоже стало театром военных действий.