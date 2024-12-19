Новый год 2025: Как устроить праздник в стиле СССР и проникнуться тёплой ностальгией Что необходимо сделать, чтобы создать атмосферу Нового года в стиле СССР? Как нарядить ёлку, чтобы она была такой же пышной и богато украшенной, как это делали в Советском Союзе. Что поставить на стол, чтобы сохранить эстетику СССР, — рассказывает Life.ru. 19 декабря, 14:00 Как создать Новый год 2025 в стиле СССР. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © «Шедеврум»

Новый год в СССР был временем, когда даже скромные возможности превращались в волшебство. Люди с энтузиазмом украшали свои дома, готовили традиционные блюда и собирались за общим столом, чтобы встретить праздник в кругу семьи и друзей. Сегодня мы расскажем, как воссоздать ту самую атмосферу советского Нового года: от украшения ёлки до выбора фильмов для праздничного вечера.

Как выбрать и украсить ёлку в стиле СССР

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку и украсить её в стиле СССР. Фото © ТАСС / Александр Овчинников / Фотохроника

Ёлка в Советском Союзе была центральным элементом новогоднего декора. Живое дерево, источающее хвойный аромат, приносило в дом ощущение праздника. Если вы хотите полностью погрузиться в эстетику СССР, отдайте предпочтение натуральной ели. Однако, если такой возможности нет, искусственная ёлка тоже подойдёт — главное, чтобы она выглядела пышно и натурально.

Новый год в советском стиле: Ёлочные игрушки СССР

Украшение ёлки в советском стиле — это настоящее путешествие в прошлое. Хрупкие стеклянные игрушки в виде шишек, грибочков, космонавтов и сказочных персонажей — вот это действительно эстетика СССР. Если у вас сохранились такие украшения, смело используйте их. В противном случае винтажные игрушки можно найти на блошиных рынках или в интернет-магазинах, специализирующихся на антиквариате. Кроме того, вы можете сделать игрушки своими руками, используя бумагу, фольгу и краски, как это делали в советские годы.

Новый год, как в СССР: Вата вместо снега и «дождик»

Новый год в советском стиле: главные правила украшения ёлки, как в СССР. Фото © «Шедеврум»

Для создания эффекта снежных сугробов на ёлочных ветвях использовали обычную вату, аккуратно раскладывая её между иголками. Блестящий «дождик» и серпантин добавляли новогоднему деревцу праздничного блеска. Не забудьте про бумажные снежинки, вырезанные вручную, которые можно развесить на окнах и стенах.

Новый год в стиле СССР: Что поставить на стол

Праздничный стол в СССР был символом изобилия и гостеприимства. Несмотря на дефицит продуктов, хозяйки умудрялись готовить разнообразные и вкусные блюда, ставшие классикой новогоднего застолья.

Салат оливье

Без оливье не обходился ни один советский Новый год. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Король советского стола — салат оливье — готовился из отварного картофеля, моркови, яиц, зелёного горошка, солёных огурцов и докторской колбасы, заправленных майонезом. Подавайте его в большом салатнике, украшенном веточками петрушки.

Селёдка под шубой

Слоёный салат из сельди, отварных овощей и яиц, покрытый слоем тёртой свёклы с майонезом, был неизменным атрибутом новогоднего стола в СССР. Его яркий цвет и насыщенный вкус идеально дополняли праздничное меню.

Холодец

Желе из мясного бульона с кусочками говядины или свинины, украшенное кружочками моркови и зеленью, подавалось с горчицей или хреном. Это блюдо требовало времени на приготовление, но результат стоил затраченных усилий.

Советские бутерброды со шпротами

Рецепт легендарных советских бутербродов со шпротами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SvetlanaKSN

Баночка шпрот в масле превращалась в изысканную закуску: на ломтик чёрного хлеба укладывали шпроты, украшали кружочком солёного огурца и веточкой укропа. Просто, но со вкусом.

Новый год в советском стиле: Что посмотреть

Лучшие советские фильмы и мультфильмы для просмотра в новогодние праздники. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев / Фотохроника

После сытного ужина вся семья собиралась у телевизора, чтобы посмотреть любимые фильмы и мультфильмы, создающие новогоднее настроение. Расскажем про самые популярные из них. Если хотите устроить Новый год в советском стиле, то берите эти картины на заметку.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

Режиссёр: Эльдар Рязанов. Комедия о том, как случайная поездка в Ленинград изменила жизнь московского врача Жени Лукашина. Фильм стал неотъемлемой частью новогоднего эфира и любим многими поколениями зрителей.

«Карнавальная ночь» (1956)

Лучшие советские фильмы для просмотра на Новый год. Фото © Кадр из фильма “Карнавальная ночь (1956)", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарий Борис Ласкин, Владимир Поляков / kino-teatr

Режиссёр: Эльдар Рязанов. Весёлая история о подготовке к новогоднему вечеру в Доме культуры, где молодые сотрудники пытаются обойти бюрократические преграды, чтобы устроить настоящий праздник.

«Чародеи» (1982)

Режиссёр: Константин Бромберг. Музыкальная сказка о любви, волшебстве и приключениях сотрудников научного института «НУИНУ», где разрабатывают волшебную палочку. Фильм наполнен юмором и любимыми песнями.

«Джентльмены удачи» (1971)

Режиссёр: Александр Серый. Комедия о том, как директор детского сада по воле случая оказывается втянутым в авантюру с поисками украденного шлема Александра Македонского. Фильм полон забавных ситуаций и крылатых фраз.

«Морозко» (1964)

Лучшие советские фильмы и мультфильмы для просмотра на Новый год. Фото © Кадр из фильма “Морозко”, режиссёр Александр Роу, сценаристы Михаил Вольпин, Николай Эрдман / kino-teatr

Режиссёр: Александр Роу. Эта новогодняя сказка о доброй Настеньке, злом Иванушке и справедливом Морозке была обязательной частью новогоднего телевидения. Великолепные костюмы, музыка и яркие персонажи до сих пор создают волшебное настроение. Вот только немногие знают, чем на самом деле закончился «Морозко» и почему это очень серьёзный фильм для взрослых.

«Ну, погоди! Новогодний выпуск» (1976)

Советский мультфильм о волке и зайце давно стал символом детства. Специальный новогодний выпуск с ёлкой, фейерверками и смешными приключениями героев заставлял смеяться и взрослых, и детей.

«Снежная королева» (1957)

Экранизация сказки Ханса Кристиана Андерсена, созданная «Союзмультфильмом», погружает в историю о смелой Герде, спасшей Кая из ледяного царства Снежной королевы. Фильм завораживает своей атмосферой и поучительностью.

Как создать атмосферу советского Нового года

Как встретить Новый год в советском стиле. Советы для начинающих. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян / Фотохроника

Помимо вкусных салатов на новогоднем столе или просмотра лучших советских фильмов времён СССР важно ещё кое о чём не забыть, если хотите воссоздать атмосферу советского праздника. Чтобы советский Новый год был незабываемым, важна каждая мелочь. Давайте добавим финальные штрихи!

Бенгальские огни и хлопушки

Бенгальские огни были незаменимым атрибутом советского Нового года — их мерцающее сияние создаёт настоящий эффект волшебства. А хлопушки, хоть и простые, вызывали у детей бурю восторга. Сейчас их легко найти в магазинах.

Советские открытки и поздравления

Советские открытки на Новый год и Рождество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IgorGolovniov

В СССР принято было отправлять открытки с тёплыми пожеланиями. Найдите или распечатайте винтажные новогодние открытки, чтобы дополнить атмосферу. Их можно разложить на столе или подарить гостям.

Наряды в стиле СССР на Новый год

Чтобы подчеркнуть стилистику, можно подобрать наряды, вдохновлённые модой тех лет: для женщин — платья с пышной юбкой или «горох», для мужчин — классические костюмы с галстуком. Образ завершат аксессуары — винтажные броши, очки и даже ленты в волосах.

Новый год в советском стиле: Музыкальное сопровождение

Создайте плейлист из советских новогодних песен. Например, «В лесу родилась ёлочка», «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», «Зима» и «Старый клён». Эти мелодии сразу погрузят в атмосферу праздника.

Ну и, конечно же, мандарины

Мандарины на советском новогоднем столе. Фото © Freepik / KamranAydinov

Мандарины — это главный аромат Нового года, без которого невозможно представить праздник в стиле СССР. Они были настоящим лакомством в советские времена, особенно в зимний сезон, когда фрукты были редкостью. Аромат свежих мандариновых корок сразу создаёт праздничное настроение, возвращая нас в детство.

Традиции встречи советского Нового года

Советский Новый год всегда был семейным праздником. Гостям накрывали стол на кухне или в гостиной, дети ждали боя курантов, а после полуночи гуляли по заснеженным улицам с песнями и танцами. Сохраните эту традицию — позовите друзей и семью, чтобы создать тёплую и душевную атмосферу.

Советский Новый год — это не только праздник, но и уникальная эстетика, наполненная теплом, семейными традициями и душевностью. Если хочется чего-то искреннего и доброго, попробуйте отпраздновать в стиле СССР. Создайте эту особенную атмосферу, которая возвращает нас в те времена, когда простые вещи приносили настоящее счастье. Ранее Life.ru рассказывал об одной практике, которую нужно успеть до 2025 года Змеи, ведь она изменит вашу жизнь в новом году.

Авторы Любовь Свободная