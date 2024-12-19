Почему они не смогли бы жить долго и счастливо: 8 скрытых болезней диснеевских принцесс

Истории диснеевских принцесс вдохновляют не одно поколение юных зрительниц. Каждая из них видит себя в Белоснежке, Золушке, Русалочке и других сказочных героинях, которые ожили на экране благодаря Диснею. Но не всё так радужно: в реальности образ жизни принцесс Диснея мог привести к опасным для жизни заболеваниям. Чем болеют Белоснежка, Мулан, Покахонтас и другие, рассказывает Life.ru.

Белоснежка и порок сердца

Затворническая жизнь Белоснежки, которая не общалась ни с кем, кроме семьи и гномов, спровоцировала бы ментальные болезни и даже порок сердца. Фото © Шедеврум

Ни для кого не секрет, что Белоснежка являлась затворницей и долгое время была изолирована от других людей и даже гномов. Такой образ жизни, вместе с постоянными издевательствами со стороны мачехи, очень плачевно сказывается на здоровье: у Белоснежки сильный риск развития как ментальных заболеваний, например, тревожного расстройства или депрессии, так и физических болезней, среди которых наиболее вероятен порок сердца.

Золушка и лёгочные заболевания

Золушку всю жизнь заставляли взаимодействовать с пылью в процессе уборки — это провоцирует такие лёгочные заболевания, как фиброзы или пневмокониозы. Фото © Шедеврум

Ещё одна несчастная принцесса, которая большую часть своей жизни была вынуждена провести в затворничестве, чёрной работе и регулярно переживала издевательства со стороны мачехи и сводных сестёр. Из-за того что Золушку заставляли постоянно убирать пыль, у неё могли развиться тяжёлые лёгочные заболевания. Фиброз, когда лёгочная ткань заменяется рубцовой, пневмокониозы, которые могут быть разными в зависимости от того, из чего состоит пыль, которую человек вдыхает, аллергический альвеолит, что вызывает гиперчувствительность лёгких… Все эти заболевания провоцирует вдыхание пыли, и они могут серьёзно сократить срок долгой и счастливой жизни Золушки.

Жасмин и зоонозные инфекции

Дикий тигр Раджа, приручённый Жасмин, мог заразить её туберкулёзом или ящуром. Фото © Шедеврум

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — такое с уверенностью можно сказать о Жасмин, которая приручила тигра Раджу. Но в ответе ли тигр за Жасмин? Как мы выяснили, не очень, ведь каждодневное взаимодействие с диким, по сути, животным, могло заразить принцессу опасными заболеваниями. Зоонозы, или зоонозные инфекции, — это вирусные и паразитарные болезни, которые человеку передают животные. Это такие заболевания, как бруцеллёз, туберкулёз, сибирская язва и ящур, а также многие другие. Одному богу известно, чем мог заразить хозяйку Раджа.

Покахонтас и множественные переломы костей

Сцена, в которой Покахонтас прыгает в воду, в реальной жизни закончилась бы плачевно: множественными переломами конечностей и потерей возможности самостоятельно передвигаться. Фото © Шедеврум

Знаменитая сцена, где Покахонтас прыгает с обрыва в воду, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Принцесса падает с высоты минимум 252 метра — и это очень высоко. В реальной жизни она бы разбилась о камни или серьёзно повредила конечности. Даже при самом хорошем исходе множественные переломы навсегда изменили бы её жизнь: возможно, Покахонтас просто не смогла бы передвигаться без инвалидной коляски.

Белль и бешенство

Принц Адам, то есть Чудовище из мультфильма «Красавица и Чудовище», мог заразить Белль бруцеллёзом или бешенством. Фото © Шедеврум

Мультфильм «Красавица и Чудовище» пользовался бешеной популярностью с момента выхода в 1991 году. Но жизнь главной героини, Белль, в реальности не могла быть такой радостной, как в анимационном фильме. Близкий контакт с Чудовищем мог передать ей опасные инфекции: например, бруцеллёз, вызывающий множественное поражение органов, или вовсе бешенство, от которого в волшебном мире Белль не существует вакцины. Оба этих заболевания вызывают не просто быструю, а очень быструю смерть.

Аврора и атрофия мышц

Аврора из мультфильма «Спящая красавица» спала сто лет. В реальной жизни это привело бы к полной атрофии мышц и болезненным пролежням. Фото © Шедеврум

Спящая красавица проснулась бы с целым ворохом проблем после чудесного пробуждения. Аврора спала сто лет: за это время её мышцы атрофировались бы до такой степени, что принцесса не смогла бы самостоятельно встать с кровати, а по внешнему виду больше напоминала бы скелет, чем сказочную красавицу. Кроме того, от долгого нахождения в лежачем виде на её теле образовались бы болезненные пролежни. Восстановление после многолетнего сна заняло бы долгое время, и это при условии, что Авроре были бы доступны современные средства реабилитации.

Мулан и душевные болезни

Мулан, вынужденная всю жизнь играть неподходящую ей роль, заболела бы тяжёлыми ментальными болезнями, например тяжёлой депрессией. Фото © Шедеврум

Так получилось, что большую часть своей жизни Мулан провела в той роли, которая ей совершенно не подходила. Это могло спровоцировать у принцессы ряд серьёзных ментальных заболеваний: тяжёлую депрессию, тревогу с паническими атаками, даже пограничное расстройство личности. Все эти болезни увеличивают риск ранней смерти и возникновения сопутствующих физических заболеваний.

Рапунцель и алопеция

Рапунцель могла бы остаться полностью лысой из-за безрассудного отношения к своим волосам. Фото © Шедеврум

Рапунцель слишком сильно зависит от волос, при этом жестокое обращение со своей шевелюрой, которое мы наблюдаем в мультфильме, привело бы к большим проблемам: постоянное воздействие на корни волос спровоцировало бы головную боль, повреждения кожи головы, а в конечном итоге могло привести к алопеции, то есть полному облысению. Вряд ли кому-то понравилось бы наблюдать лысую диснеевскую принцессу, не так ли?