Тест: Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, кто вы из ярких персонажей мира Диснея
Сегодня, 5 декабря, исполнилось 123 года со дня рождения мультипликатора и создателя самых известных в мире мультфильмов — Уолта Диснея! Узнайте, кто из его героев вы.
Мир удивительных детских историй ассоциируется не только с советскими мультиками, но и со сказочными персонажами Диснея, которые глубоко засели в памяти с самых ранних лет! Именно они стали нашими первыми друзьями, научили отличать добро от зла и познакомили с такими понятиями, как дружба, помощь и отзывчивость. Кто в юности не сравнивал себя с любимыми героями и не примерял на себя их образы?! Вот и сейчас вам выпала возможность узнать, на кого из ярких, харизматичных персонажей вы похожи!
В основе сюжета многих мультфильмов лежат старые добрые сказки, написанные несколько веков назад. Но эти девять жутких моментов из оригинала сказки о Спящей красавице, которые испугают даже взрослых, не покажут ни в одном мультике! Предлагаем проверить вашу любовь к советскому кинематографу и попробовать отгадать, какого цвета были эти шесть вещей из мультиков СССР. Если не ответите — запишитесь к окулисту!
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Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / The Walt Disney Company, © Wikipedia, кадр из фильма «Корпорация монстров», режиссёр Пит Доктер, сценарист Эндрю Стэнтон / Kinopoisk