9 жутких моментов из оригинала сказки о Спящей красавице, которые испугают даже взрослых

Мы привыкли к сказке о Спящей красавице как к истории о принцессе, заколдованной злой феей, о прекрасном принце, спасающим героиню поцелуем, и о счастье, которое наступает после свадьбы. Но оригинальная версия, написанная Джамбаттистой Базиле в XVII веке, — это совсем не волшебная сказка, а пугающий рассказ, полный насилия, предательства и мрачных уроков. Вот чем жуткий оригинал отличается от привычного диснеевского сюжета.

1. Не игла, а льняное семя: опасность на кончике пальца

Жуткая правда о сказке «Спящая красавица», которую вы не знали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / boommaval

В известной версии злую судьбу Спящей красавицы определяет проклятие: она уколет палец о веретено и уснёт на сто лет. В оригинале же проблема гораздо прозаичнее — льняное семя. Пророчество предупреждает, что оно станет причиной гибели Талии, и её отец запрещает всё, что связано со льном. Однако, повзрослев, девушка случайно ранит палец, помогая прясть старухе. Льняное семя проникает под кожу и, словно ядовитая заноза, заставляет её «уснуть», а фактически — умереть. Уже этот момент добавляет сказке пугающей реалистичности.

2. Принц? Нет, насильник

В детских книгах прекрасный принц находит Спящую красавицу в зачарованном замке и пробуждает её нежным поцелуем. Но у Базиле всё совсем иначе. Король, забредший в заброшенный дворец, видит спящую девушку, не может устоять перед её красотой и насилует её, даже не пытаясь разбудить. Этот момент совершенно меняет тон сказки, превращая её из истории о любви в рассказ о безнаказанном насилии.

3. Дети, рождённые во сне

Чем оригинал сказки о Спящей красавице отличается от версии Диснея. Фото © Wikipedia / Джон Кольер

В диснеевской адаптации никакие дети до финала не появляются. В оригинале же Спящая красавица, так и не проснувшись, рожает двух детей — Солнце и Луну. Феи заботятся о малышах, пока их мать остаётся в коматозном состоянии. Этот жуткий элемент добавляет мрачной атмосферы: представьте себе женщину, которая становится матерью, даже не приходя в сознание.

4. Не любовь, а случай спасает Талию

Знакомая версия истории подчёркивает силу любви: поцелуй принца разрушает заклятие — и принцесса просыпается. Но в оригинале всё происходит куда более обыденней. Один из младенцев, пытаясь найти молоко, присасывается к пальцу и вытаскивает застрявшее льняное семя. Пробуждение оказалось вовсе не романтичным, а просто случайным поворотом судьбы.

5. Добрая любовь? Скорее двуличный обман

Ужасы в сказке про Спящую красавицу, о которых вы не знали. Фото © Wikipedia / Генри Мейнелл

В известной версии принц женится на принцессе — и сказка заканчивается свадьбой. У Базиле же король, изнасиловавший Талию, возвращается в своё королевство, где его ждёт законная супруга. Он даже не сразу вспоминает о девушке, которую оставил в замке. Лишь спустя время он решает её навестить. В этом контексте слова о любви звучат лицемерно и вызывают вопросы о настоящих намерениях «спасителя».

6. Ревнивая королева вместо злой колдуньи

В версии Диснея главным злодеем становится злая фея Малефисента. Она проклинает принцессу из зависти и ненависти. В оригинале же реальным врагом Талии оказывается жена короля. Узнав, что у мужа есть внебрачные дети, королева решает уничтожить их. Её ревность и гнев приводят к ужасающим событиям, которые никак не вписываются в рамки детской сказки.

7. Каннибализм в королевском замке

Шокирующие детали оригинала «Спящей красавицы». Фото © «Шедеврум»

Один из самых жутких моментов оригинальной сказки — план королевы накормить мужа мясом собственных детей. Она приказывает повару сварить малышей и подать их королю под видом изысканного блюда. К счастью, повар жалеет детей и прячет их, заменив мясо на другое. Но сама идея, что мать могла бы стать жертвой такого ужаса, делает оригинал сказки поистине жутким.

8. Костёр для красавицы

Вместо того чтобы наслаждаться семейным счастьем, Талия сталкивается с новой угрозой. Королева решает сжечь её на костре за то, что она «увела» мужа. Этот момент подчёркивает, насколько жестокой и мрачной была мораль оригинальной сказки.

9. Мораль, от которой становится не по себе

Почему оригинал сказки про Спящую красавицу пугает больше фильма. Фото © Wikipedia / David Nash Ford

В финале Диснея нас ждёт счастливая пара, объятия и уверенность в том, что добро побеждает зло. В версии Базиле сказка завершается странной и жёсткой моралью: «Некоторым везёт даже во сне». С учётом всех ужасов, которые пришлось пережить Талии, эта фраза звучит издевательски.