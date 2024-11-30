Метеорный поток Леониды закончится 30 ноября: кому из знаков зодиака привалит счастье

Метеоритный дождь Леониды продолжается в 2024 году с 6 по 30 ноября. На пике он выдаёт внушительные 20 метеоритов в час: это один из сильнейших потоков в той части космоса, которую человечество пока может увидеть. Данное природное явление происходит раз в год, примерно в одно и то же время. Рассказываем, каким знакам зодиака особенно повезёт 30 ноября.

Знак зодиака Стрелец

Рождённых под знаком зодиака Стрелец ждут финансовые успехи. Фото © Life.ru

Родились под знаком зодиака Стрелец? Тогда 30 ноября буквально ваш день! Вас очень сильно обрадуют хорошие новости, связанные с финансовым благополучием, а ещё с исполнением желаний. Может быть, звёзды подготовили для вас квартальную премию, а может быть, преподнесут важный или дорогой подарок на Новый год... Ретроградный Меркурий 2024 — в Стрельце, так что готовьтесь получать море позитивных эмоций и после 30 ноября!

Знак зодиака Козерог

Знак зодиака Козерог: вас ждёт счастье в личной жизни. Фото © Life.ru

Козероги, для вас звёзды в последние дни потока Леониды подготовили счастье в личной жизни. Может быть, вы встретите свою вторую половинку до и после 30 ноября, а может быть, заново влюбитесь в партнёра, с которым уже долгое время живёте вместе и к которому, казалось бы, несколько охладели. В этот период присмотритесь как к своему окружению, так и к незнакомцам: может быть, настоящая верная любовь — это кто-то, кого вы ещё не знаете?

Знак зодиака Овен

Рождённые под знаком Овна проявят себя как отличные лидеры. Фото © Life.ru

Если вы по гороскопу Овен, в заключительный день потока Леониды проявите себя как уверенные и ответственные лидеры. Вас будут слушаться все: коллеги, домочадцы, а друзья и даже незнакомцы примут ваши мудрые советы с благодарностью. В нынешний метеоритный дождь Леониды вас ждёт море позитивных эмоций! А если какие-то мелкие неприятности и будут встречаться, то вы перенесёте их легко и непринуждённо.

Знак зодиака Лев

Рождённых под знаком Льва здоровье точно не подведёт! Фото © Life.ru

Людям, рождённым под знаком зодиака Лев, 30 ноября стоит ожидать хороших новостей о здоровье близких. Ваше тоже поправится во время потока Леониды: в осенне-зимний сезон иммунитет не подведёт! Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, ждите приятных новостей и новых рабочих схем лечения. А если вы склонны к депрессиям, то во время потока Леониды ожидайте множество радости и прилив весёлого настроения.

Знак зодиака Рыбы

Рождённых под знаком зодиака Рыбы ждут успехи в учёбе и на работе. Фото © Life.ru

Для рождённых под знаком зодиака Рыбы метеоритный дождь Леониды подготовил приятные сюрпризы в сферах учёбы и трудовой деятельности. Давно хотели продвинуться вверх по карьерной лестнице? 30 ноября у вас есть все шансы это сделать! Если вам хотелось бы сменить сферу деятельности, то и тут метеоритный дождь предложит отличные варианты — например, новые интересные задачи на работе. Студентам поток Леониды принесёт пятёрки в зачётной книжке, а ещё в этот период можно смело заняться выбором вуза.