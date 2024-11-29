Тест: Какого цвета были эти 6 вещей из мультиков СССР? Если не ответите — запишитесь к окулисту

Советские мультфильмы не только дарили радость и смех миллионам детей, но и оставляли яркие впечатления, которые сохраняются в памяти на всю жизнь! Многие до сих пор помнят фразы, мелкие детали и образы любимых персонажей, а в памяти за секунду всплывают картинки из счастливого детства. Так ли хорошо вы помните друзей юности в более зрелом возрасте или их уже давно вытеснили голливудские боевики и мелодрамы? Наконец-то выпал шанс это проверить!