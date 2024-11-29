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29 ноября, 15:00

Тест: Какого цвета были эти 6 вещей из мультиков СССР? Если не ответите — запишитесь к окулисту

Какого цвета были штаны у Пятачка и глаза у котёнка Гав? Если ответ не всплыл за три секунды, вам придётся тяжко!

Советские мультфильмы не только дарили радость и смех миллионам детей, но и оставляли яркие впечатления, которые сохраняются в памяти на всю жизнь! Многие до сих пор помнят фразы, мелкие детали и образы любимых персонажей, а в памяти за секунду всплывают картинки из счастливого детства. Так ли хорошо вы помните друзей юности в более зрелом возрасте или их уже давно вытеснили голливудские боевики и мелодрамы? Наконец-то выпал шанс это проверить!

Мультики до сих пор являются неотъемлемой частью жизни из-за собственных детей? Тогда вам наверняка будет интересно ответить всего на пять вопросов и узнать, на какую маму из советских мультфильмов вы похожи! А проверить свою память и ещё глубже погрузиться в любимые истории поможет тест: Только дети СССР на 6/6 угадают, из каких мультиков эти фразы.

Тест: Советская модница или замухрышка — отгадайте фильм СССР по кадру с маникюром
Тест: Советская модница или замухрышка — отгадайте фильм СССР по кадру с маникюром
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Коллаж © Life.ru. Фото © Rutube / МультВокруг

Виктория Мишинкина
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