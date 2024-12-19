«Другая»: Сваха высказалась о будущем брака Ивлеевой с родственником Никиты Михалкова
Сваха Осипова назвала брак Ивлеевой с Филиппом Бегаком перспективным
Настя Ивлеева. Фото © Telegram / ivleeva360
Брак Анастасии Ивлеевой с потомком известной династии Кончаловских-Михалковых Филиппом Бегаком может быть крепким, если эти две сильные личности смогут договориться и не доказывать друг другу, кто круче. Об этом заявила сваха Анастасия Осипова в беседе с порталом «Страсти».
Она отметила, что Бегак повстречался Ивлеевой именно в момент её трансформации и изгнания после «голой вечеринки». Эта встряска нужна была блогерше, чтобы провести принудительную ревизию в голове и пересмотреть свои жизненные ценности. По мнению свахи, этот переломный момент пошёл Насте на пользу. Теперь она сможет проявить мудрость и будет прислушиваться к мнению супруга, чтобы сохранить брак.
«Настя уже другая: она повзрослела и многое поняла, поэтому ей вполне по силам построить гармоничные и счастливые отношения с Филиппом», — отметила Осипова.
О своём втором замужестве Ивлеева сообщила в соцсетях, при этом имени избранника называть не стала. Позже выяснилось, что супругом блогерши стал владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак — внук советского автора Юлиана Семёнова и дочери детской писательницы Натальи Кончаловской. Он, как и Настя, уже был в браке. О свадьбе не знали не только поклонники пары, но и их родители. Отец Ивлеевой заявил, что был в неведении, эти отношения оказались сюрпризом и для матери Бегака. Напомним, Настя уже была замужем — в 2019 году она связала себя узами брака с рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк). Это союз просуществовал до 2021 года.