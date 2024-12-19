«Другая»: Сваха высказалась о будущем брака Ивлеевой с родственником Никиты Михалкова

Брак Анастасии Ивлеевой с потомком известной династии Кончаловских-Михалковых Филиппом Бегаком может быть крепким, если эти две сильные личности смогут договориться и не доказывать друг другу, кто круче. Об этом заявила сваха Анастасия Осипова в беседе с порталом «Страсти» .

Она отметила, что Бегак повстречался Ивлеевой именно в момент её трансформации и изгнания после «голой вечеринки». Эта встряска нужна была блогерше, чтобы провести принудительную ревизию в голове и пересмотреть свои жизненные ценности. По мнению свахи, этот переломный момент пошёл Насте на пользу. Теперь она сможет проявить мудрость и будет прислушиваться к мнению супруга, чтобы сохранить брак.