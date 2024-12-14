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13 декабря, 22:25

Вернулись с Севера: Появилось первое совместное видео Насти Ивлеевой с новым мужем

Super.ru показал видео Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака в аэропорту Шереметьево

Новоиспечённые супруги Настя Ивлеева и Филипп Бегак впервые вместе появились на видео, которое опубликовал телеграм-канал Super.ru. Их застали в аэропорту Шереметьево по возвращению из Мурманска.

По данным СМИ, не привлекая лишнего внимания, пара покинула аэропорт через VIP-выход.

Первое совместное видео Насти Ивлеевой с новоиспечённым мужем. Видео © Telegram / Super.ru

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Недавно в социальных сетях Насти Ивлеевой появился лаконичный пост, где она известила поклонников о своём замужестве. Блогерша не стала давать какие-либо подробности. Позже она призналась, что вышла замуж за владельца фермерского хозяйства Филиппа Бегака. Известно, что Филипп — внук советского автора Юлиана Семёнова и дочери детской писательницы Натальи Кончаловской.

Обложка ©

Telegram / Super.ru

Артём Гапоненко
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