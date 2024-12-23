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23 декабря, 15:00

Тест: Петушок на палочке или сгущёнка — узнайте, какая вы культовая сладость времён СССР

В эпоху СССР сладкого было немного, но даже среди зефира, халвы, леденцов и конфет каждый находил что-то по душе! А вы помните, что любили больше всего?

Если сейчас, придя в магазин, мы можем набрать целую корзину разнообразных шоколадок, конфет и десертов, то в Советском Союзе сладости были настоящим наслаждением для детей и взрослых. Некоторые из них были в дефиците, другие приходилось делать самостоятельно, но одно оставалось неизменным — неповторимый натуральный вкус, глубоко заседавший в памяти! Предлагаем окунуться в атмосферу детства и узнать, какая вкусняшка из СССР отражает вашу сущность на 99%!

Угощениями всегда было принято делиться, но некоторые не достойны даже кусочка шоколадки! Психолог назвала Life.ru 5 типов друзей, с которыми лучше распрощаться в конце 2024 года, в этом материале. А если вы любите не только есть вкусняшки, но ещё и готовить их, то вам наверняка будет интересно узнать, кто ваш кинодвойник из сериала «Кухня». Возможно, увлечение кулинарией стоит превратить в нечто большее!

Тест: Какую вашу самую неприятную черту характера скрывает любимое слово-паразит
Тест: Какую вашу самую неприятную черту характера скрывает любимое слово-паразит
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Овчинников / Фотохроника

Виктория Мишинкина
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