Психолог назвала Life.ru 5 типов друзей, с которыми лучше распрощаться в конце 2024 года

Дружба — это не только радость общения, но и немалый труд. Ведь каждый из нас хочет видеть рядом тех, кто поддержит, выслушает и будет радоваться нашим успехам. Но что делать, если дружба превращается в постоянное разочарование или даже в источник стресса? Вместе с экспертами мы разобрали, каких людей лучше избегать, чтобы сохранить душевное равновесие.

1. Те, кто критикует без меры

Какие друзья приносят вред, а не пользу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Откровенные разговоры между друзьями — это ценно. Но есть грань между конструктивной критикой и постоянным принижением. Если друг всегда готов указать вам на ваши ошибки, даже тогда, когда его мнение не спрашивали, стоит задуматься: а для чего он это делает?

«Если рядом находится человек, который каждое ваше действие подвергает оценке или критике, следует насторожиться, точно ли он делает это из добрых побуждений», — отмечает Елена Ярикова, кандидат психологических наук, психолог. Такие люди, скорее всего, не принесут в вашу жизнь ничего, кроме чувства неполноценности.

2. Друзья-выгодополучатели

Таких ещё называют «друг в хорошую погоду». Когда удобно и выгодно, тогда он дружит, а если речь идёт о вещах, затрагивающих его интересы, то тогда человек, как правило, оперирует следующими фразами «не могу», «не сегодня», «давай в следующий раз». Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Они появляются в вашей жизни только тогда, когда им это удобно. Такие люди умеют находить миллион причин, чтобы отказать в помощи, но всегда найдут время и возможность, когда что-то нужно им. Проверьте таких друзей: попросите их о чём-то важном. Если в ответ вы услышите «в следующий раз» или «не сейчас», задумайтесь, насколько этот человек искренен. Истинная дружба — это взаимность, а не односторонняя выгода.

3. Лицемеры и двуличные

Как распознать токсичных друзей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

С виду они могут быть идеальными друзьями: улыбаются, говорят комплименты и даже предлагают помощь. Но как только «друзья» оказываются за вашей спиной, всё меняется. Такие люди рассказывают о вас другим, преувеличивают или даже придумывают истории, которые могут вам навредить. Фальшивая искренность раскрывается со временем: предательство редко остаётся незамеченным. «Как только вы увидите первые признаки неискренности, лучше отстраниться, чтобы не стать жертвой их манипуляций», — советует эксперт.

4. Токсичные личности

В эту категорию людей следует отнести манипуляторов, вечно страдающих, всегда недовольных, критикующих других и жертв. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

Эти люди делают из каждой проблемы драму и всегда находят повод для недовольства. Они критикуют окружающих, жалуются на жизнь и распространяют негатив. Общение с ними постепенно лишает сил и радости. Как говорит народная мудрость: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если вы замечаете, что сами начинаете думать и говорить в негативном ключе, это тревожный сигнал. Не бойтесь очистить своё окружение. Как ни парадоксально, одиночество может быть намного лучше плохой компании.

5. Эмоциональные вампиры

5 типов друзей, от которых стоит отказаться. Фото © Freepik

Общение с такими людьми — это как энергетический марафон: вы постоянно истощены, чувствуете себя виноватым или обесцененным. Они никогда не остаются наедине с собой и нуждаются в тех, кто будет подпитывать их энергией. Помните, дружба должна приносить радость, а не выматывать.

Если радости от общения с человеком вы не получаете, а, напротив, всегда странно себя чувствуете после контакта, это повод задуматься о необходимости дружбы с таким человеком Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог