Тест: Огузок, Костик или Баринов — всего 5 вопросов подскажут, кто ваш кинодвойник из «Кухни»

Сколько же ярких, харизматичных и запоминающихся персонажей подарил нам легендарный сериал «Кухня»! Полная смеха история про жизнь ресторана в центре столицы глубоко засела в памяти и приковала к телевизорам миллионы зрителей. Мы с интересом следили за любовными линиями, драматическими поворотами и неожиданными развязками, сопровождающимися искромётными шутками. Предлагаем сегодня немного пофантазировать и предположить, чьё место вы могли бы занять в нашумевшем сериале!