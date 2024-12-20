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20 декабря, 13:42

Тест: Огузок, Костик или Баринов — всего 5 вопросов подскажут, кто ваш кинодвойник из «Кухни»

А вы были на чьей стороне: непоседливого Макса, безумного шефа, а может, консервативной Вики? Сейчас всё выясним!

Сколько же ярких, харизматичных и запоминающихся персонажей подарил нам легендарный сериал «Кухня»! Полная смеха история про жизнь ресторана в центре столицы глубоко засела в памяти и приковала к телевизорам миллионы зрителей. Мы с интересом следили за любовными линиями, драматическими поворотами и неожиданными развязками, сопровождающимися искромётными шутками. Предлагаем сегодня немного пофантазировать и предположить, чьё место вы могли бы занять в нашумевшем сериале!

Хотите удивить гостей ресторанными блюдами на новогоднем столе без «Мимозы» и селёдки под шубой? Тогда скорее сохраняйте простые, но необычные рецепты, которые не оставят равнодушными всю семью! А если интереснее всего в «Кухне» было следить за любовной линией Макса и Вики, то эти 10 громких разводов отечественных звёзд повергнут вас в шок!

Тест: Только чайный гурман отгадает все 6 фильмов СССР по кадру с чаепитием
Тест: Только чайный гурман отгадает все 6 фильмов СССР по кадру с чаепитием
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Виктория Мишинкина
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