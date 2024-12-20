Не опозорила отца и доказала, что достойна фамилии: 6 лучших фильмов с Елизаветой Боярской

Заслуженная артистка Российской Федерации — замечательная актриса Елизавета Боярская — празднует сегодня день рождения. За свою карьеру актриса успела сыграть в нескольких десятках картин, среди которых и продолжение «Иронии судьбы», и серьёзная историческая драма «Адмиралъ». Интересный факт: сначала Елизавета хотела стать пиарщицей, но передумала и поступила в театральный институт. Рассказываем о лучших ролях Боярской.

«Первый после Бога» (2005)

Елизавета Боярская сыграла Таню, возлюбленную капитана Маринина. Фото © фильм «Первый после Бога», режиссёр Василий Чигинский, сценаристы Илья Авраменко, Игорь Евсюков / Kino-teatr

После роли в фильме «Первый после Бога» к Елизавете Боярской пришла всероссийская слава. Картина Василия Чигинского основана на биографии советского подводника Александра Маринеско. По сюжету Маринеско становится капитаном Марининым и в 1944 году, после провокации спецслужб, отправляется на поиски брата, во время гражданской войны служившего у Колчака. Маринина арестовывают, но затем отпускают, так как капитан нужен для того, чтобы потопить немецкий корабль. Боярская играет Таню — девушку главного героя.

«Вы не оставите меня...» (2006)

Вера, жена Григория Евсеевича, в исполнении Елизаветы Боярской. Фото © фильм «Вы не оставите меня…», режиссёр/сценарист Алла Сурикова / Kinopoisk

Фильм Аллы Суриковой снят по повести «Григорий Евсеевич» советского писателя Сергея Ашкенази. Вера, актриса и жена художника Григория Зарицкого, получает таинственное письмо от знакомого, которого она встретила, пока была на курорте. Вместо Веры письмо читает Григорий, её муж, и пишет поклоннику ответ от имени супруги. Елизавета Боярская играет Веру Евгеньевну, а Григория Евсеевича играет Александр Балуев.

«Парк советского периода» (2006)

Алёна Волкова, лучшая работница «Парка советского периода», в исполнении Елизаветы Боярской. Фото © фильм «Парк советского периода», режиссёр Юлий Гусман, сценаристы Юлий Гусман, Эдуард Акопов / Kinopoisk

Шестой по счёту фильм Юлия Гусмана. По сюжету российские бизнесмены реконструируют «островок советской жизни». Это так называемый парк мечты, в который отправляется журналист Олег Зимин. В парке герой влюбляется в одну из лучших работниц, Алёну Волкову, сыгранную Боярской. Затем выясняется, что связи работников и посетителей строго запрещены, а у Волковой уже есть поклонник — некий товарищ Роберт.

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

Елизавета Боярская играет Надю-младшую в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» Фото © фильм «Ирония судьбы. Продолжение», режиссёр Тимур Бекмамбетов, сценаристы Алексей Слаповский, Константин Эрнст / Kinopoisk

Продолжение главного советского новогоднего кинохита снял Тимур Бекмамбетов. По сюжету у героев оригинальной «Иронии судьбы» появляются дети — и с ними происходят ровно те же совпадения, что и с родителями. Сын Жени Лукашина, Костя, в исполнении Константина Хабенского, точно так же выпивает на Новый год и оказывается в незнакомой квартире в Петербурге. Там он встречает симпатичную девушку Надю, которую сыграла Елизавета Боярская. А то, что происходит дальше, является, пожалуй, лучшим переносом событий оригинальной «Иронии» в атмосферу середины нулевых.

«Адмиралъ» (2008)

В исторической драме «Адмиралъ» Боярская сыграла Анну Тимирёву, позднюю любовь Колчака. Фото © фильм «Адмиралъ», режиссёр Андрей Кравчук, сценаристы Владимир Валуцкий, Зоя Дзюбло / Kinopoisk

Исторический фильм Андрея Кравчука, и снова с Хабенским и Боярской в главных ролях. Константин играет верховного правителя России адмирала Александра Колчака, а Елизавета Боярская — его позднюю любовь Анну Тимирёву. События фильма разворачиваются с 1915-го по 1920 год, и личная жизнь Колчака показана на фоне Первой мировой, а затем революции и гражданской войны.

«Матч» (2012)

В исторической драме о киевском «матче смерти» Боярская сыграла возлюбленную главного героя, учительницу Анну Шевцову. Фото © фильм «Матч», режиссёр Андрей Малюков, сценаристы Игорь Сосна, Дмитрий Зверьков / Kinopoisk

Историческая драма Андрея Малюкова о футбольном «матче смерти» 1942 года, который отыграли в Киеве местная команда «Старт» и немецкая команда «Флакельф». Через некоторое время после матча футболисты-киевляне оказались в концлагерях или были расстреляны. Елизавета Боярская играет в фильме возлюбленную главного героя, учительницу немецкого языка Анну Шевцову, а самого главного героя, вратаря Николая Раневича, играет Сергей Безруков.