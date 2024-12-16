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16 декабря, 14:00

Тест: Только чайный гурман отгадает все 6 фильмов СССР по кадру с чаепитием

Зелёный, чёрный, а может быть, улун? Если без чашечки чая не проходит и дня, то этот тест точно вам по зубам!

Чай в советской культуре занимал особое место — он был не просто напитком, а настоящим ритуалом, объединяющим сердца. За чашечкой горячего напитка собирались семьи и друзья, обсуждались новости и строились планы. Эти моменты часто становились яркими сценами в кино, которые глубоко оседали в памяти. Каждый кадр, на котором персонажи обсуждают важные темы за чаепитием, переносит нас в ту самую лёгкую, беззаботную эпоху, когда всё было совсем другим! Готовы ли вы разгадать, какая именно картина скрывается за кадром с ароматной чашечкой?

Предпочитаете чаю более крепкие напитки? Тогда вы наверняка любитель говорить вдохновляющие речи в кругу близких. Докажите статус мастодонта застолья и попробуйте отгадать, в каких советских фильмах звучат эти тосты! Вторая половинка больше не хочет провести вечер за чашечкой горячего напитка? Возможно, между вами пробежала чёрная кошка! Психолог назвал 8 признаков, что отношения больше не взаимные.

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Обложка ©

Кадр из фильма «Девчата» режиссер Юрий Чулюкин, сценарист Борис Бедный / Kinopoisk

Виктория Мишинкина
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