Тест: Только чайный гурман отгадает все 6 фильмов СССР по кадру с чаепитием

Чай в советской культуре занимал особое место — он был не просто напитком, а настоящим ритуалом, объединяющим сердца. За чашечкой горячего напитка собирались семьи и друзья, обсуждались новости и строились планы. Эти моменты часто становились яркими сценами в кино, которые глубоко оседали в памяти. Каждый кадр, на котором персонажи обсуждают важные темы за чаепитием, переносит нас в ту самую лёгкую, беззаботную эпоху, когда всё было совсем другим! Готовы ли вы разгадать, какая именно картина скрывается за кадром с ароматной чашечкой?