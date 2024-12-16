Ненавистный реформатор. Как Егор Гайдар уничтожал российскую экономику 15 лет назад, 16 декабря 2009 года, скончался экс-председатель Правительства РФ Егор Гайдар. Считается, что именно он был автором экономических реформ в начале 90-х, которые привели к обнищанию граждан. Как Гайдар разрушал национальную экономику, — в материале Life.ru. 15 декабря, 21:29 Бывший председатель Правительства РФ Егор Гайдар. Обложка © Коллаж Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Kate Artery19, © ТАСС / ITAR /Александр Саверкин

Биография Гайдара

Егор Гайдар родился в 1956 году в Москве. Его отец, Тимур Гайдар, был советским журналистом и писателем, сыном известного детского писателя Аркадия Гайдара. В детские годы будущий реформатор с родителями жил на Кубе и в Югославии. В 1973 году Гайдар поступил в МГУ, на экономический факультет, который окончил пять лет спустя. В 1980 году он защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Тимур Гайдар. Фото © Wikipedia

По окончании аспирантуры Гайдар трудоустроился в НИИ системных исследований. Именно там он познакомился с будущим российским олигархом Петром Авеном, который в 1992 году входил в правительство младореформаторов. В 1983 году Гайдар знакомится с другим уничтожителем наследия граждан СССР в 90-х — Анатолием Чубайсом, который в то время был одним из лидеров клуба экономистов Ленинграда. В дальнейшем начинается тесное взаимодействие между либералами-экономистами из Москвы и Ленинграда.

В эпоху перестройки ими было организовано несколько совместных семинаров, на которых обсуждались пути реформирования советской экономики и переход к рынку. На одной из таких встреч в 1988 году будущие младореформаторы сошлись во мнении о неизбежном распаде Советского Союза. Именно в этот период сформировалась будущая команда реформаторов во главе с Гайдаром, которая в постсоветский период занялась уничтожением российской экономики.

В 1990 году Гайдар в составе делегации российских экономистов участвовал в семинаре в Венгрии, на котором присутствовали в том числе западные эксперты. На нём зарубежные экономисты навязывали российским младореформаторам убеждение о необходимости проведения в СССР программы радикальных реформ для перехода к рынку. В дальнейшем Гайдар именно так и поступит. Причём за основу будет взята чилийская модель реформ эпохи Пиночета, поскольку Гайдар во время обучения в вузе специализировался именно на Чили.

Реформы Гайдара

Первый зампред правительства Геннадий Бурбулис (справа) убедил Бориса Ельцина доверить проведение реформ именно команде Гайдара. Фото © ТАСС / ITAR / Александр Сенцов

Путь к высшим эшелонам власти стал для Гайдара возможным после его знакомства с первым зампредом правительства РСФСР Геннадием Бурбулисом в августе 1991 года. В то время в Москве шло противостояние между сторонниками президента РСФСР Бориса Ельцина и членами ГКЧП. В одном из своих интервью Бурбулис вспоминал, что тогда между ним и Гайдаром состоялся разговор, на котором они договорились обсудить обстановку в стране после победы над путчистами. В дальнейшем именно Бурбулис убедил Ельцина доверить проведение реформ команде Гайдара. В неё, помимо Чубайса и Авена, вошли Александр Шохин, Андрей Нечаев и другие реформаторы.

В ноябре 1991 года Ельцин назначил Гайдара вице-премьером и министром финансов России. Сами реформы планировалось начать с января 1992 года.

В 1991 году Ельцин назначил Гайдара вице-премьером и министром финансов России. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин, Александр Сенцов

2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа. Первым делом власти провели либерализацию цен. Она коснулась 90% розничных и 80% оптовых товаров. Её введение объяснялось необходимостью устранения дефицита товаров, который наблюдался в то время в стране. В результате это привело к тому, что, согласно данным Росстата, только за январь цены выросли почти в 3,5 раза, а за весь 1992 год — в 26 раз.

Возникшая в стране гиперинфляция привела к тому, что все вклады россиян, хранившиеся в банках, попросту сгорели, а люди остались без средств к существованию. В свою очередь, катастрофический уровень инфляции привёл к существенному падению спроса. Этот фактор привёл к падению внутреннего валового продукта страны. Формально проблема необходимости насыщения рынка товарами за счёт либерализации цен была решена, но возникла другая сложность — гражданам не на что их было купить. Исходя из этого эффективность решения данной проблемы была фактически сведена к нулю.

Все вклады россиян, хранившиеся в банках, попросту сгорели, а люди остались без средств к существованию. Фото © Wikipedia / Brian Kelley

В апреле 1992 года состоялся Съезд народных депутатов, на котором реформы Гайдара подвергли жёсткой критике. В такой ситуации Гайдар сначала подал в отставку, но затем между законодательной и исполнительной ветвями власти был найден компромисс — и он сохранил свой пост.

В июне командой Гайдара был нанесён ещё один удар по российской экономике — приватизация. Суть её заключалась в том, что государственные предприятия передавались в частные руки. Отечественные компании за бесценок передавались в частные руки узкого круга лиц, которых сегодня принято называть олигархами. Например, Уралмаш был продан всего за 3,73 млн долларов, в то время как реальная стоимость предприятия оценивалась в миллиарды долларов. Ковровский механический завод ушёл всего за 2,7 млн долларов. Такие данные приводит Владлен Сироткин в своей книге «Кто обворовал Россию».

Анатолий Борисович Чубайс на пресс-конференции «Народная приватизация: акции, чеки». Фото © ТАСС / Валентин Соболев

Для придания легитимности такой политики гражданам выдавались ваучеры номиналом 10 тысяч рублей. Но проблема заключалась в том, что реальная их стоимость была ничтожной.

Политика приватизации привела к образованию нового класса в российском обществе — олигархов. Это, в свою очередь, повлекло рост социального расслоения, где небольшая прослойка жировала, а большинство россиян еле сводили концы с концами.

В декабре 1992 года состоялся очередной Съезд народных депутатов, на котором Гайдар не был утверждён премьер-министром страны. После этого он подал в отставку, а Совмин возглавил Виктор Черномырдин.

За год проведения реформ Гайдару и его команде удалось нанести столь существенный удар по национальной экономике, от которого она не могла оправиться в течение всех 90-х годов. Оценивая итоги реформ Гайдара, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что страна в начале 90-х нуждалась в реформах. По его словам, идея перехода к рыночной экономике была верной, но её воплощение стало ущербным для страны.

«Всё нужно было делать постепенно. Но почему-то всем нам навязывали мысль, что можно перейти от одной формации к другой только методом шоковой терапии, методом такого решительного броска. Хотя и в то время были достаточно трезвые головы, которые предполагали, что и приватизировать предприятия нужно постепенно, постепенно вводить рыночные отношения. Это то, чем занимались в Китае, там постепенно внедряли рыночные отношения», — сказал Беляев в беседе с Life.ru.

Проведение приватизации в начале 90-х экономист назвал абсолютной авантюрой. «Тогда кредитовали предприятия, затем их ставили в такие условия, при которых они не могли выплачивать кредиты. И для погашения кредита проводился залоговый аукцион. Ну а затем предприятия за бесценок попадали в руки олигархов», — добавил спикер.

По мнению Беляева, Гайдар довёл национальную экономику до монопродуктового состояния и фактически сделал её сырьевым придатком Запада.

«Одним из пороков того времени было убеждение, что мы должны делать только то, что умеем. По мнению Гайдара, это добывать нефть и газ, а всё остальное мы можем купить. В результате он, помимо всего прочего, довёл страну до монопродуктового состояния. Он подходил к экономике страны как к экономике отдельного предприятия. Но его действия в то время никто оспорить не мог. Да, были трезвые голоса, но все те, кто пытался что-то возразить Гайдару, сразу отметались куда-то на обочину политической и экономической жизни», — отметил эксперт.

Кто разрушил российскую экономику в 90-х? 0 Егор Гайдар Анатолий Чубайс Правительство того времени Экономика к тому времени была уже разрушена

Авторы Альмир Хабибуллин