Дочь реформатора: Почему налоговики России ищут мужа Марии Гайдар Бывшая замгубернатора Кировской области Мария Гайдар, в 2015 году навсегда уехавшая на Украину, теперь перебралась в Израиль. Чем она зарабатывает и какие вопросы у ФНС РФ есть к её супругу? 7 декабря, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Почему Гайдар сбежала даже с Украины

Скандально известная оппозиционерка Мария Гайдар твердит, что Россия для неё "очень чужая страна".

— Мне тяжело общаться с россиянами, даже моими друзьями, не поддерживающими войну, — заявила Гайдар недавно в интервью одному немецкому СМИ.

В 2015 году бывшая подчинённая Никиты Белых публично заявила об отказе от российского гражданства и получила из рук тогдашнего президента Украины Петра Порошенко синий паспорт Незалежной. Незадолго до этого события губернатор Одесщины Михаил Саакашвили назначил её на пост заместителя главы Одесской обладминистрации.

На камеру Гайдар всячески демонстрирует свою любовь и принадлежность к Украине: "Там наши ребята гибнут" — это она об украинских нацистах, воюющих в Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. После начала российской военной операции 40-летняя женщина-политик хочет "обнять Киев, прижаться к его земле".

Щирая украинка Мария Гайдар. Фото © 368.media

Впрочем, это не помешало ей с началом СВО в первых числах марта выехать из страны в Польшу, а оттуда — в Израиль. И, похоже, это было связано с русофобией на Украине.

— До войны (так Гайдар называет СВО) там было тяжело жить, потому что я была из России, а теперь совсем не понимаю, смогут ли вообще там жить русские по происхождению, — неожиданно разоткровенничалась женщина.

В общем, стать своей на Украине ей не помогли ни публичное отречение от России, ни демонстративное ношение вышиванок и изучение мовы, ни дружба с Порошенко. Теперь все надежды на будущее Мария Гайдар связывает с Землёй обетованной, "которая приняла её в свои объятия".

Похоже, в Израиль политик поехала совсем не бедным человеком. Лайфу удалось выяснить несколько интересных деталей из жизни Гайдар последних лет.

Оппозиционерка рассказывает, как тяжело ей теперь общаться с россиянами в 2022 году. Фото © YouTube / DW на русском

Как зарабатывает оппозиционерка

Как выяснилось, Гайдар не отказывалась от российского гражданства. Проверка на сайте МВД России серии и номера паспорта, выданного ей в 2006 году, показала, что документ в списках недействительных не значится. Таким образом, громкое заявление было сделано лишь для того, чтобы понравиться украинской общественности и обосновать своё назначение на должность зама Саакашвили.

В российских базах ЕГРЮЛ легко находится актуальный номер ИНН политика и отметка о существующем ИП с деятельностью в сфере аренды и управления собственной недвижимостью.

Управлять есть чем. Ещё в 2015 году новоиспечённая украинская чиновница заполнила декларацию о доходах за предыдущий год. Отчётность проливает свет на состояние и семейное положение Гайдар в последний год её жизни в России.

Согласно представленным данным, в Москве у женщины остались три квартиры площадью 75,8; 53,6 и 33,6 кв. метра. Их политик, по её же собственным словам, сдаёт в аренду. Одна из них — самая большая — расположена в центре столицы — в Малом Тишинском переулке, в двух кварталах от Белорусского вокзала и Тверской улицы.

В кирпичной пятиэтажке с обновлёнными — железобетонными — перекрытиями квартиры схожей площади сейчас стоят около 30 млн рублей.

Дочь либерального реформатора Егора Гайдара ещё в 2007 году на пару с оппозиционером Алексеем Навальным* открыла бизнес в Черногории.

Речь шла о фирме MRD COMPANY, зарегистрированной в городе Бар. Она работает по сей день, её можно найти по местному налоговому идентификатору — 02689014. Согласно черногорскому аналогу ОКВЭД, сфера деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителей по-прежнему трое: Мария Гайдар, Алексей Навальный* и Михаил Ешкин. В качестве головного офиса компании указан странный адрес в Грузии: 28 улица Соснулли, а/я 146, Свилога Балуна.

Фирма нужна была лишь для приобретения недвижимости в Черногории, где у Гайдар находится две квартиры. Судя по всему, она сдаёт жилье.

Наличие фирмы в Черногории, которое всячески опровергали Алексей Навальный и его команда, подтверждается западными интернет-ресурсами. Среди трёх учредителей компании — Мария Гайдар. Фото © opencorporates.com

В 2016 году в украинских реестрах юридических лиц появилась отметка о том, что Мария Гайдар стала частным предпринимателем. ФОП Гайдар Марія Єгорівна занимается земледелием: выращиванием риса, овощей и зерновых культур в селе Адамовка Одесской области. Правда, если найти описание этого населённого пункта в интернете, появляется подозрение, что бизнес существует только на бумаге — в 2021 году население села составляло всего 183 человека.

Почему налоговики интересуются мужем Гайдар

Любопытно, что в декларации отражён заработок второго, нынешнего супруга Гайдар, которого она всё это время тщательно скрывала от общественности. По данным украинских СМИ, им оказался Олег Виноградов — один из учредителей Калужского завода автомобильного оборудования.

Согласно декларации Гайдар, за 2014 год мужчина заработал 2,3 млн гривен (более 7,5 млн рублей по тогдашнему курсу), ещё 59 тыс. гривен (около 200 тыс. руб.) у него оказалось на счетах в иностранных банках. В собственности бизнесмена в тот момент был премиальный седан Jaguar XJ.

По данным информационной системы СПАРК, 43-летний полный тёзка Олега Виноградова действительно работал в России, входил в состав собственников упомянутого завода, был генеральным директором торгового дома при предприятии и по настоящее время владеет страховой компанией "Выгодно страхование".

Предположительно, муж Марии Гайдар Олег Виноградов. Аккаунт с этим фото находится в друзьях оппозиционерки в ВК. Фото © VK / Олег Виноградов

С 2018 по 2021 год к фирме четырежды предъявлялись претензии на общую сумму более 42 млн рублей. Исполнительные производства закончились ничем — судебные приставы не смогли установить местонахождение должника. На сегодняшний день ФНС признала представленные в налоговую сведения о юрлице недостоверными, юридический адрес — несуществующим. В феврале этого года остановлено движение средств по всем счетам фирмы, и, похоже, теперь она готовится к ликвидации.

Не исключено, что именно проблемы с ФНС заставили Гайдар и её мужа держаться от России подальше.

* Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.

Авторы Евгений Кузнецов