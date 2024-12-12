7 пар знаменитостей, которые родились в один год, но выглядят как люди из разных эпох

Часто ли вы заглядываете в Википедию, чтобы узнать возраст любимой звезды? Иногда это может стать настоящим сюрпризом: некоторые знаменитости словно заключили сделку с молодостью, а другие уверенно несут на себе отпечаток времени. Мы собрали семь пар, чьи даты рождения совпадают, но внешний вид — совсем нет.

Ольга Картункова и Екатерина Климова — 46 лет

Ольга Картункова и Екатерина Климова — 7 пар знаменитостей с одинаковым возрастом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kartynkova222, klimova___ekaterina

Комедийная харизма Картунковой часто затмевает её возраст, но Климова — это противоположность. Её тонкие черты и элегантный стиль словно остановили время.

Александр Домогаров и Дмитрий Певцов — 61 год

Александр Домогаров и Дмитрий Певцов — кто из знаменитостей выглядит моложе. Фото © ТАСС / Софья Сандурская, Сергей Виноградов

Домогаров с его драматизмом и харизмой всегда выглядел чуть старше своих лет, но это его визитная карточка. Певцов же, несмотря на тот же возраст, сохранил моложавый и подтянутый образ. Но оба остаются любимцами публики.

Елена Ваенга и Ирина Тонева — 47 лет

Елена Ваенга и Ирина Тонева — одногодки среди звёзд: неожиданные пары. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Виноградов

Елена Ваенга и Ирина Тонева — яркий пример того, как творческая жизнь оставляет свои следы. Ваенга, с её драматическим образом и яркой харизмой, выглядит как воплощение русского романса. А вот Ирина Тонева, неизменно стильная и ухоженная, больше напоминает молодую студентку, чем звезду, отпраздновавшую 47-летие.

Игорь Маменко и Олег Меньшиков — 64 года

Игорь Маменко и Олег Меньшиков — сравниваем звёзд-ровесников. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mamenko.igor, olegmenshikov.ru

Эта пара напоминает иллюстрацию к выражению «возраст — это состояние души». Маменко со своей харизмой комика кажется старше своего возраста, а Меньшиков, даже с серебром в волосах, остаётся воплощением интеллигентного обаяния.

Наталья Бочкарёва и Равшана Куркова — 44 года

Наталья Бочкарёва и Равшана Куркова — кого удивляет возраст знаменитостей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_bochkareva_official, rav_shana

Когда смотришь на Наталью Бочкарёву, то в голову приходит эпитет «экспрессивная». Её яркие образы и макияж добавляют возраст. Равшана Куркова же будто застыла в роли утончённой героини из романтической комедии. Сравнить этих двух звёзд — как попытаться выбрать между насыщенной драмой и лёгкой мелодрамой.

Сергей Селин и Константин Лавроненко — 63 года

Сергей Селин и Константин Лавроненко — пары звёзд с одинаковым возрастом. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Михаил Метцель

Если Селин давно ассоциируется с образами простых и честных героев, то Лавроненко — это воплощение загадочной интеллигентности. Разница в их стилях делает артистов словно выходцами из разных десятилетий, хотя паспорта говорят об обратном.

Надежда Кадышева и Лариса Гузеева — 65 лет

Надежда Кадышева и Лариса Гузеева — знаменитости, родившиеся в один год. Фото © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru, Вадим Тараканов

Кадышева давно превратилась в икону народной сцены, а Гузеева — это настоящее «женское лицо» телевидения. Одна — в ярких платьях и с цветами в волосах, другая — строгая и прямолинейная. Разница в стиле отражается и на восприятии — Гузеева кажется намного моложе.