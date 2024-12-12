Приболевшая певица Лолита задумалась о новых отношениях

61-летняя Лолита Милявская, известная певица и исполнительница хита «На Титанике», недавно поделилась с поклонниками размышлениями о своей личной жизни. Об этом сообщает 7Дней.ру.

Недавно Лолита приболела, и её друг, заботливо принёсший лекарства, предложил ей задуматься о поиске партнёра, который поддержал бы в трудные моменты. Артистка призналась, что на мгновение задумалась о возможности нового романа. «Может, правда стоит кого-то найти ради того, чтобы, если будет плохо, то кто-то был рядом?» — размышляла она.

Однако вскоре певица почувствовала себя лучше и решила остаться свободной. «Лучше мой зритель будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что мне плохо. Мне, в конце концов, не всегда же плохо», — поделилась Лолита в видеообращении к своим поклонникам.

Лолита активно делится своими мыслями в социальных сетях. Её откровенные признания находят отклик у аудитории, которая ценит искренность и открытость артистки. В своих видео она часто рассуждает о жизни, любви и отношениях, демонстрируя, что даже после сложных периодов можно оставаться позитивной и независимой.

У Лолиты было пять браков. Первый раз она вышла замуж в 1984 году за актёра театра и своего бывшего однокурсника Александра Беляева. Но их брак продлился только три года, до 1987-го. В том же году Лолита снова вышла замуж — за Виталия Милявского. По словам певицы, это был фиктивный брак, но именно фамилию Милявский она решила использовать для сцены.

С Цекало певица начала отношения в 1988 году, а через десять лет они официально зарегистрировали брак. Однако он распался к 2000 году. С Александром Цекало у Лолиты родилась дочь Ева. В 2004 году Лолита вышла замуж за предпринимателя Александра Зарубина. Они развелись в 2009 году.

Последним мужем певицы на данный момент стал Дмитрий Иванов — профессиональный теннисист и тренер по сквошу. Они поженились в 2010 году, но спустя десять лет, в 2020-м, пара также развелась.