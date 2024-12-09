Лолита заявила, что не собирается уступать дорогу молодому поколению артистов

На презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» Лолита Милявская заявила, что не намерена уступать дорогу молодому поколению артистов. По её словам, музыка, которая действительно хороша, не подвластна времени и всегда будет находить своих слушателей, независимо от возраста исполнителя. Об этом пишет 7Дней.ру.

«Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, после, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодёжи. Это невозможно, навязать ничего невозможно. И молодёжь сама выбирает, кого ей слушать», — заявила артистка.

Напомним, что Лолита начала свою карьеру в середине 1980-х годов в Одессе, где встретила Александра Цекало. Вместе они создали кабаре-дуэт «Академия», который стал популярным благодаря хитам «Зараза», «Я обиделась» и «Ту-ту-ту». В 2000-х Лолита начала сольную карьеру, выпустив альбом «Цветочки».

С годами Лолита не только продолжала выпускать успешные альбомы, но и стала активной участницей различных телевизионных проектов. Она вела шоу «Лолита. Без комплексов» и «Субботний вечер», а также снялась в мюзикле «Чикаго» и сериале «Актрисы».

Лолита неоднократно становилась лауреатом престижных музыкальных премий, таких как «Золотой граммофон» и «Песня года». В 2022 году она была удостоена звания «Артист года» на «Жара Music Awards». Личная жизнь певицы также была насыщенной: Лолита была замужем пять раз и имеет дочь Еву от брака с Александром Цекало. Несмотря на все испытания, она остаётся одной из самых узнаваемых и любимых артисток на российской сцене.

Слушатели разных поколений продолжают наслаждаться её хитами, такими как «Шпилька-каблучок», «Ориентация Север» и «Раневская». Лолита уверена, что музыка должна оставаться в центре внимания, и именно она определяет успех артиста, а не его возраст.