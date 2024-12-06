Лолита рассказала, как борется со «змеями» в своём окружении
Лолита Милявская: Людей-змей надо вычёркивать из телефонной книжки
Лолита Милявская. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок
Лолита Милявская придерживается весьма жёстких принципов по отношению к людям-змеям. Певица считает, что лучший метод борьбы с ними — вовсе не общаться.
«Да никак, развернулся и пошёл, дверь закрыл, из телефонной книжки вычеркнул», — высказалась исполнительница хита «На Титанике» в интервью NEWS.ru.
Ранее Лолита рассказала о необычном пункте в райдере. Она требует включить в меню продукты, рекомендованные Пенсионным фондом России, а именно сушки, молоко и пряники. Таким необычным способом звезда проверяет организаторов на надёжность. Якобы если они выполнили эти условия, то, значит, ответственно подойдут к установке аппаратуры и прочему. Однако, по мнению психолога, желание всё контролировать может указывать на страхи и неуверенность знаменитости.