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6 декабря, 17:38

Лолита рассказала, как борется со «змеями» в своём окружении

Лолита Милявская: Людей-змей надо вычёркивать из телефонной книжки

Лолита Милявская. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Лолита Милявская. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Лолита Милявская придерживается весьма жёстких принципов по отношению к людям-змеям. Певица считает, что лучший метод борьбы с ними — вовсе не общаться.

«Да никак, развернулся и пошёл, дверь закрыл, из телефонной книжки вычеркнул», — высказалась исполнительница хита «На Титанике» в интервью NEWS.ru.

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Ранее Лолита рассказала о необычном пункте в райдере. Она требует включить в меню продукты, рекомендованные Пенсионным фондом России, а именно сушки, молоко и пряники. Таким необычным способом звезда проверяет организаторов на надёжность. Якобы если они выполнили эти условия, то, значит, ответственно подойдут к установке аппаратуры и прочему. Однако, по мнению психолога, желание всё контролировать может указывать на страхи и неуверенность знаменитости.

Алёна Зиновьева
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