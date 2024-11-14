Еда для пенсионеров: 61-летняя Лолита рассказала о необычном пункте в райдере

Певица Лолита Милявская, которой сегодня исполнился 61 год, поделилась, что в её райдере обязательно должно присутствовать меню, рекомендованное Пенсионным фондом России, которое включает сушки, молоко и пряники. Она подчеркнула, что таким необычным способом проверяет надёжность организаторов концертов. По мнению Лолиты, если компания готова выполнить этот пункт, то на аппаратуре они тоже экономить не станут.

«У меня стоит самое главное — меню, рекомендованное Пенсионным фондом страны. Меня от него тошнит уже. Я вам честно скажу, если мне что-то надо, я куплю сама себе, но если я вижу пряники в гримёрке — это означает, что человек уважает артиста и уважает зрителей», — сказала Лолита в беседе с NEWS.ru на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого.

Она утверждает, что некоторые организаторы стараются сэкономить на освещении и звуковом оборудовании, что затрудняет выступление артистов. Чтобы оценить добросовестность компаний, многие певцы добавляют в свои райдеры необычные требования. Например, ранее Лолита указывала в своём списке пожеланий автомобиль «Ока» с мигалками.