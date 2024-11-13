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13 ноября, 12:43

Пакеты на окнах и 15 млн: Вскрылся странный райдер Валерия Леонтьева на новогодние корпоративы

Mash: Леонтьев поднял прайс на новогодние корпоративы в России в полтора раза

Валерий Леонтьев на юбилейном вечере Крутого. Фото © VK / Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев на юбилейном вечере Крутого. Фото © VK / Валерий Леонтьев

Выступление Валерия Леонтьева на концерте Игоря Крутого было тестовым — перед его возможным возвращением в Россию. На юбилее «Казанова российской эстрады» исполнил всего несколько песен и заявил, что к большой концертной деятельности никогда не вернётся. Однако это не отменяет корпоративы, на которые Леонтьев поднял прайс в полтора раза — со $100 000 до $150 000.

По данным Mash, новогоднюю ночь певец проведёт в Дубае — за $150 000–200 000. В РФ же он готов приехать только на предновогодние корпоративы за 15 млн рублей, аппаратура оплачивается отдельно — ещё 300 тысяч. Леонтьев озвучил и свои условия: оплата перелёта, самый топовый номер в отеле для певца, его охраны и команды, Mercedes-Benz с водителем, виски и мясная нарезка, плюс $300 наличными на карманные расходы. Из странностей – в номере «Казановы» окна должны быть заклеены чёрными пакетами.

Валерий Леонтьев вернулся на российскую сцену и тронул публику до слёз
Валерий Леонтьев вернулся на российскую сцену и тронул публику до слёз

Напомним, о возвращении певца на сцену Игорь Крутой сообщил ещё в октябре. Это выступление стало для Леонтьева первым за долгий период. Последний раз артист радовал российскую аудиторию в 2019 году — запланированное шоу в 2021-м было отменено из-за пандемии. Всё это время он вёл довольно закрытый образ жизни и практически не появлялся на публике. После выступления Леонтьева на юбилее многие стали поговаривать о его возвращении. Однако продюсер Рудченко усомнился, что певец вернётся к полноценной концертной деятельности.

Алена Пенчугина
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