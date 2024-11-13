Пакеты на окнах и 15 млн: Вскрылся странный райдер Валерия Леонтьева на новогодние корпоративы

Выступление Валерия Леонтьева на концерте Игоря Крутого было тестовым — перед его возможным возвращением в Россию. На юбилее «Казанова российской эстрады» исполнил всего несколько песен и заявил, что к большой концертной деятельности никогда не вернётся. Однако это не отменяет корпоративы, на которые Леонтьев поднял прайс в полтора раза — со $100 000 до $150 000.

По данным Mash, новогоднюю ночь певец проведёт в Дубае — за $150 000–200 000. В РФ же он готов приехать только на предновогодние корпоративы за 15 млн рублей, аппаратура оплачивается отдельно — ещё 300 тысяч. Леонтьев озвучил и свои условия: оплата перелёта, самый топовый номер в отеле для певца, его охраны и команды, Mercedes-Benz с водителем, виски и мясная нарезка, плюс $300 наличными на карманные расходы. Из странностей – в номере «Казановы» окна должны быть заклеены чёрными пакетами.