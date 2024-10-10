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10 октября, 15:53

Игорь Крутой подтвердил, что Валерий Леонтьев возвращается на сцену

Валерий Леонтьев. Фото © Wikipedia / Okras

Валерий Леонтьев. Фото © Wikipedia / Okras

После начала пандемии певец Валерий Леонтьев отказался от гастролей и выступлений — переживал за здоровье зрителей. Всё это время Валерий Яковлевич вёл довольно закрытый образ жизни, но юбилейные вечера Игоря Крутого не смог пропустить. Информацию о возвращении Леонтьева на сцену подтвердил и сам композитор в беседе с URA.RU.

«Я прилично волнуюсь, потому что 8—9 ноября состоятся мои юбилейный концерты, гостями которых будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моём юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — рассказал Игорь Крутой.

Леонтьев исполнит несколько композиций, которые он написал вместе с Крутым. Возможно, зрители услышат хиты: «Я позабыл твоё лицо», «Сокровища Чёрного моря», «Акула из Гонолулу».

Помимо Леонтьева на вечерах Крутого выступят Ирина Аллегрова, Дима Билан, Филипп Киркоров, Алсу, Ани Лорак, Григорий Лепс, Николай Басков и другие артисты.

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Напомним, несколько лет Леонтьев прожил в США. В ноябре прошлого года директор певца объявил, что артист планирует вернуться к выступлениям в 2024-м. Позже 75-летний артист принял решение уйти со сцены, однако планы поменялись. В конце июня стало известно, что певец вернулся на Родину. В сториз московского бомонда он отжигал на корпоративе в столице.

Алена Пенчугина
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