Игорь Крутой подтвердил, что Валерий Леонтьев возвращается на сцену

После начала пандемии певец Валерий Леонтьев отказался от гастролей и выступлений — переживал за здоровье зрителей. Всё это время Валерий Яковлевич вёл довольно закрытый образ жизни, но юбилейные вечера Игоря Крутого не смог пропустить. Информацию о возвращении Леонтьева на сцену подтвердил и сам композитор в беседе с URA.RU.

«Я прилично волнуюсь, потому что 8—9 ноября состоятся мои юбилейный концерты, гостями которых будут много популярных артистов. И даже в Москву для участия в моём юбилее специально прилетит мой друг Валерик Леонтьев», — рассказал Игорь Крутой.

Леонтьев исполнит несколько композиций, которые он написал вместе с Крутым. Возможно, зрители услышат хиты: «Я позабыл твоё лицо», «Сокровища Чёрного моря», «Акула из Гонолулу».