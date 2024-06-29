Директор Леонтьева объяснил его неожиданное появление в России

Певец Валерий Леонтьев вернулся в Россию из США. Подробности о его визите раскрыл директор артиста Борис Чигирев в беседе с телеграм-каналом "Светский хроник".

"Валерий Яковлевич живёт в России и иногда уезжает", — рассказал он.

Леонтьев выступил в Москве. Видео © Telegram / Светский хроник

О том, что Леонтьев прилетел в РФ, стало известно из сториз, на которых он отжигал на корпоративе в Москве. Отмечается, что исполнитель хита "Дельтаплан" выступал на 45-летии некоего бизнесмена Сергея. Кстати, там же был замечен певец Николай Басков.