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Регион
29 июня, 18:38

Директор Леонтьева объяснил его неожиданное появление в России

Директор Валерия Леонтьева заявил, что он живёт в России постоянно

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев вернулся в Россию из США. Подробности о его визите раскрыл директор артиста Борис Чигирев в беседе с телеграм-каналом "Светский хроник".

"Валерий Яковлевич живёт в России и иногда уезжает", — рассказал он.

Леонтьев выступил в Москве. Видео © Telegram / Светский хроник

О том, что Леонтьев прилетел в РФ, стало известно из сториз, на которых он отжигал на корпоративе в Москве. Отмечается, что исполнитель хита "Дельтаплан" выступал на 45-летии некоего бизнесмена Сергея. Кстати, там же был замечен певец Николай Басков.

Друг Леонтьева объяснил решение артиста "уйти на пенсию"
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Как рассказывал Life.ru, Леонтьев перестал выходить на публику в 2020 году. Последние несколько лет он жил в США, где боролся с болезнью. К слову, в ноябре прошлого года директор певца объявил, что артист планирует возвращение на сцену в 2024-м. Позже 75-летний артист принял решение уйти со сцены, но, видимо, планы поменялись.

Александра Мышляева
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