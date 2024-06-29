Директор Леонтьева объяснил его неожиданное появление в России
Директор Валерия Леонтьева заявил, что он живёт в России постоянно
Валерий Леонтьев. Обложка © VK / Валерий Леонтьев
Певец Валерий Леонтьев вернулся в Россию из США. Подробности о его визите раскрыл директор артиста Борис Чигирев в беседе с телеграм-каналом "Светский хроник".
"Валерий Яковлевич живёт в России и иногда уезжает", — рассказал он.
Леонтьев выступил в Москве. Видео © Telegram / Светский хроник
О том, что Леонтьев прилетел в РФ, стало известно из сториз, на которых он отжигал на корпоративе в Москве. Отмечается, что исполнитель хита "Дельтаплан" выступал на 45-летии некоего бизнесмена Сергея. Кстати, там же был замечен певец Николай Басков.
Как рассказывал Life.ru, Леонтьев перестал выходить на публику в 2020 году. Последние несколько лет он жил в США, где боролся с болезнью. К слову, в ноябре прошлого года директор певца объявил, что артист планирует возвращение на сцену в 2024-м. Позже 75-летний артист принял решение уйти со сцены, но, видимо, планы поменялись.